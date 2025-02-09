Штурми окупантів у Курській області: у ЗСУ розповіли, як ворог змінив тактику

У бойових діях беруть участь військові з Північної Кореї.

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Бійці ЗСУ б'ються з російськими військами в Курській області / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр (ілюстративне фото), DeepState

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Війська РФ на Курщині атакують переважно піхотою

Війська КНДР продовжують воювати в Курській області

Російські окупаційні війська в Курській області змінили тактику під час штурмів. Якщо раніше вони атакували переважно технікою, то тепер здебільшого піхотою. У боях беруть участь і північнокорейські військові.

Як повідомили в 47-й Окремій штурмовій бригаді, 8 лютого ворог провів штурмові атаки одразу на кількох напрямках.

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"Якщо раніше наступали переважно технікою, то зараз кинули на штурм саме піхоту. Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу на декількох напрямках. Штурм розпочався опівночі, тривав усю ніч накатами у кілька хвиль і тривав понад 16 годин", - зазначили в бригаді.

Також бійці уточнили, що ворожі сили пересуваються полями і на відкритих ділянках. Окупантів підвозять у вузькі посадки на баггі, після чого вони ховаються під деревами.

Українські військові стримали атаку окупантів і завдали їм втрат у кількості роти.

Суджа - що відомо про місто / Інфографіка: Главред

Атаки ЗСУ в Курській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 6 лютого російські військові пропагандисти заявили, що Сили оборони України нібито перейшли до наступальних дій на південний схід від Суджі і просунулися. У Генеральному штабі ЗСУ інформацію не коментували.

ЗСУ прорвали оборону росіян у Курській області до 5 км углиб, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Сили оборони, можливо, просунулися на південний схід від Суджі.

Згідно з оцінками DeepState, Сили оборони досягли успіхів у районі населеного пункту Черкаська Конопелька. Село розташоване в Суджанському районі.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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