Дрони підірвали обладнання НПЗ: деталі потужних прильотів під Ростовом

Новошахтинський НПЗ переробляв, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти.

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Україна атакує російські НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Пошкоджено обладнання НПЗ у Ростовській області

Новошахтинський НПЗ призупинив роботу після атак

Дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області країни-агресора РФ.

У результаті пошкоджено обладнання, підприємство зупинило роботу, повідомив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

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"Новошахтинський НПЗ, що в ростовській області РФ, зараз призупинив роботу після атак", - написав він.

За словами Коваленка, у 2024 році цей НПЗ переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти. "Хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки", - зауважив він.

"Зараз там пошкоджено обладнання", - додав Коваленко.

Як повідомлялося, Новошахтинський НПЗ атакували дрони 19 грудня 2024 р. Тоді згорів щонайменше один резервуар із паливом.

/ Главред

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Як повідомляв Главред, раніше РФ атакували дрони. Стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.

Напередодні на Ростовщині, Луганщині та в Бердянську прогриміли вибухи. Стало відомо, що в РФ атакували хімкомбінат. На ньому виробляють паливо для РСЗВ і ракет.

Раніше стало відомо про пожежу на важливому заводі в Ростові-на-Дону. Очевидці зафіксували пожежу і запах горіння на території заводу Ростсільмаш, який займається, зокрема, модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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