Дрони підірвали обладнання НПЗ: деталі потужних прильотів під Ростовом

Важливо:
- Пошкоджено обладнання НПЗ у Ростовській області
- Новошахтинський НПЗ призупинив роботу після атак
Дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області країни-агресора РФ.
У результаті пошкоджено обладнання, підприємство зупинило роботу, повідомив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
"Новошахтинський НПЗ, що в ростовській області РФ, зараз призупинив роботу після атак", - написав він.
За словами Коваленка, у 2024 році цей НПЗ переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти. "Хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки", - зауважив він.
"Зараз там пошкоджено обладнання", - додав Коваленко.
Як повідомлялося, Новошахтинський НПЗ атакували дрони 19 грудня 2024 р. Тоді згорів щонайменше один резервуар із паливом.
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Як повідомляв Главред, раніше РФ атакували дрони. Стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.
Напередодні на Ростовщині, Луганщині та в Бердянську прогриміли вибухи. Стало відомо, що в РФ атакували хімкомбінат. На ньому виробляють паливо для РСЗВ і ракет.
Раніше стало відомо про пожежу на важливому заводі в Ростові-на-Дону. Очевидці зафіксували пожежу і запах горіння на території заводу Ростсільмаш, який займається, зокрема, модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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