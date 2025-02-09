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Трамп хоче укласти із Зеленським угоду на 500 млн: що Україна отримає натомість

Віталій Кірсанов
9 лютого 2025, 09:48
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Трамп зазначив, що така угода буде прийнятною для будь-якої потенційної мирної ініціативи.
Трамп і Зеленський
Трамп хоче укласти із Зеленським угоду на 500 млн / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Ви дізнаєтеся:

  • Умови угоди з Україною
  • Умови угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп хоче укласти з президентом України Володимиром Зеленським угоду на $500 млн про видобуток корисних копалин і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки. Про цей намір американський президент сказав в інтерв'ю виданню The New York Post.

Трамп зазначив, що така угода буде прийнятною для будь-якої потенційної мирної ініціативи.

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Щодо Ірану Трамп сказав: "Я хотів би, щоб з Іраном було укладено угоду щодо неядерної продукції. Я б вважав за краще це, ніж розбомбити його під три чорти. Вони не хочуть помирати. Ніхто не хоче вмирати".

"Якби ми уклали угоду, Ізраїль не бомбив би їх", - прямо сказав Трамп.

Але він не став розкривати подробиці будь-яких потенційних переговорів з Іраном: "Мені не подобається говорити вам (журналістам - ред.) те, що я збираюся їм сказати. Знаєш, це неприємно".

"Я міг би сказати те, що я повинен їм сказати, і я сподіваюся, що вони вирішать, що не збираються робити те, що вони зараз думають зробити. І я думаю, що вони дійсно будуть щасливі", - завуальовано сказав Трамп.

Щодо того, що він запропонує Ірану натомість, він сказав: "Я не можу цього сказати, тому що це занадто огидно. Я не буду їх бомбити".

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре висловив критику з приводу заяв Трампа, який запропонував пов'язати надання військової допомоги Україні з доступом до її природних ресурсів, зокрема корисних копалин. За словами Шольца, така вимога є "вкрай егоїстичною і самозакоханою". Також німецький політик підкреслив, що його країна підтримує українців без додаткових очікувань. Олаф Шольц поділився своєю думкою під час інтерв'ю RND.

"Україна бореться з агресією, і Німеччина підтримує її без очікувань вигоди в майбутньому. Це має бути позиція кожної країни", - додав він.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Плани щодо завершення війни - важливі новини:

Як повідомляв Главред, спецпредставник США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що Трамп готовий посилити санкції проти Москви. Зокрема, вдарити по видобутку та експорту нафти. Такий крок дасть широкі можливості для того, щоб діяти далі.

7 лютого Трамп заявив, що допускає зустріч із президентом України Зеленським. За його словами, лідери можуть зустрітися вже наступного тижня. Також Трамп укотре наголосив на своєму намірі завершити війну.

Офіс президента і Білий дім розпочали підготовку зустрічі та переговорів на рівні команд, сказав Володимир Зеленський. Сторони опрацьовують деталі. Зеленський акцентував на тому, що потрібно зустрітися раніше з Трампом до того, як він зустрінеться з Путіним.

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