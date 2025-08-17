ЗСУ "підсмажили" колону окупантів, російський генерал важко поранений

Українські військові вдарили по колоні російських окупантів на трасі Рильськ - Хомутовка в Курській області. Внаслідок атаки був важко поранений російський генерал-лейтенант Еседулла Абдулмумінович Абачев. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Абачев є заступником командувача угруповання військ "Північ" ЗС РФ.
Удар по колоні відбувся у ніч з 16 на 17 серпня. Абачев був важко поранений. У нього ампутація руки та ноги.
"Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені вишневського в Москві ... ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!" - йдеться у повідомленні.
Удари по Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 13 серпня в Росії зафіксували серію атак безпілотників. Ударів зазнали нафтопереробні заводи у Волгоградській області та Краснодарському краї, вибухи пролунали й у тимчасово окупованому Криму, повідомляють росЗМІ.
Днем раніше, 12 серпня, безпілотники атакували й Республіку Татарстан, розташовану більш ніж за 1200 кілометрів від України.
За словами голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, підрозділи служби стали одними з лідерів у використанні далекобійних дронів для ударів по об’єктах у глибині території РФ. Від початку повномасштабного вторгнення вони знищили понад 200 ключових цілей противника, серед яких військово-промислові підприємства, логістичні вузли, командні пункти, а також нафтовидобувні та переробні об’єкти, що фінансують російське Міноборони.
Інші новини:
- Удар Трампа за купівлю нафти у Путіна: в Індії зробили різку заяву
- У Татарстані атаковано завод з виробництва Шахедів для ударів Росії по Україні
- Ставрополь атакували дрони: під ударом опинилися два важливі для оборонки заводи
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред