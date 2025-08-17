Олена Мозгова розкрила засіб, який допомагає їй "тримати удари"

Мозгова розповіла, яку навичку вважає найнеобхіднішою сьогодні.

Олена Мозгова новини - музична продюсерка розповіла про стійкість / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Стисло:

Олена Мозгова розповіла про емоційні потрясіння, які сьогодні переживають українці

Знаменитість розкрила, як із ними справляється

Українська музична продюсерка Олена Мозгова активно займається волонтерством під час повномасштабної війни. Вона з болем реагує на кожну трагедію, яку на голови співвітчизників з особливою жорстокістю та цинізмом обрушує країна-окупант.

Перебуваючи в постійному стресі, в якому вже понад три роки живуть українці, Мозгова знайшла для себе джерело підтримки та збереження ментального здоров'я. Її секрет - стійкість.

"Психологічна стійкість... Найнеобхідніша навичка в сучасному світі, особливо для нас - українців... Особливо в нашому сьогоденні… Стійкість допомагає нам тримати удари, долати стреси та труднощі... Стійкості нас всім", - поділилася роздумами продюсерка у своєму блозі в Instagram.

Олена Мозгова новини - музична продюсерка розповіла про стійкість / instagram.com/olenamozgova1

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

