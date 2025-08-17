Наречена Соломія Вітвіцька зізналася, чи готова до материнства

Вітвіцька розповіла, що думає про потенційну появу дітей у її житті.

https://glavred.net/starnews/nevesta-solomiya-vitvickaya-priznalas-gotova-li-k-materinstvu-10690427.html Посилання скопійоване

Соломія Вітвіцька особисте життя - журналістка висловилася про материнство / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska, instagram.com/oleksa_syt

Коротко:

Соломія Вітвіцька заручена

Зірка розкрила своє ставлення до дітей, та зізналася, чи хоче мати своїх

Українська журналістка і ведуча Соломія Вітвіцька заручена з військовим Олексієм Ситайлом. Пропозицію руки і серця вона отримала 14 лютого 2025 року, проте пара з весіллям поки що не поспішає - війна в Україні вносить свої корективи в плани закоханих.

Що ж стосується дитячого питання в парі Вітвіцької та Ситайла, то тут Соломія покладається на подарунки долі. А поки відточує свої материнські інстинкти на похресниках.

відео дня

"Для мене щастя - це кохання і любов рідних людей, улюблена справа і внутрішня гармонія. У мене 9 похресників, яких я дуже люблю. Якщо ж в моєму житті з'являться діти - це буде ще одним великим подарунком долі", - написала журналістка у своєму блозі в Instagram.

Соломія Вітвіцька особисте життя - журналістка висловилася про материнство / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька про свій роман з Олексієм Ситайлом розповіла в лютому 2024 року. До цього вона десять років перебувала у шлюбі з телеоператором Владом Кочатковим. Їхня пара розпалася 5 років тому. Дітей у Соломії Вітвіцької наразі немає.

Соломія Вітвіцька з нареченим Олексієм Ситайло / instagram.com/solomiyavitvitska

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про жорстоку зраду, яка сталася в житті співачки Камалії. Музичний продюсер Олена Мозгова розкритикувала артистку за відвертість.

Також співачка та музична продюсерка Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність. У житті їй довелося подолати багато чого на шляху до сім'ї її мрії.

Читайте також:

Про персону: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проєкту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред