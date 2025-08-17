Наречена Соломія Вітвіцька зізналася, чи готова до материнства

Коротко:
- Соломія Вітвіцька заручена
- Зірка розкрила своє ставлення до дітей, та зізналася, чи хоче мати своїх
Українська журналістка і ведуча Соломія Вітвіцька заручена з військовим Олексієм Ситайлом. Пропозицію руки і серця вона отримала 14 лютого 2025 року, проте пара з весіллям поки що не поспішає - війна в Україні вносить свої корективи в плани закоханих.
Що ж стосується дитячого питання в парі Вітвіцької та Ситайла, то тут Соломія покладається на подарунки долі. А поки відточує свої материнські інстинкти на похресниках.
"Для мене щастя - це кохання і любов рідних людей, улюблена справа і внутрішня гармонія. У мене 9 похресників, яких я дуже люблю. Якщо ж в моєму житті з'являться діти - це буде ще одним великим подарунком долі", - написала журналістка у своєму блозі в Instagram.
Соломія Вітвіцька про свій роман з Олексієм Ситайлом розповіла в лютому 2024 року. До цього вона десять років перебувала у шлюбі з телеоператором Владом Кочатковим. Їхня пара розпалася 5 років тому. Дітей у Соломії Вітвіцької наразі немає.
Про персону: Соломія Вітвіцька
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проєкту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
