'Зробили фантастичне': ЗСУ завадили окупантам вивісити триколор у Торецьку

Коротко:
- Ворог намагався вивісити свій триколор у Торецьку
- Завдяки злагодженим діям ЗСУ, окупант не зміг досягти поставленої мети
- Українські бійці накрили ворога артилерію та дроном
У неділю, 9 лютого, російський окупант намагався повісити свій прапор над шахтою у Торецьку. Однак українські бійці завадили загарбнику досягти поставленої цілі. Про це повідомляє оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" у Telegram.
Сили оборони України діяли злагоджено, тому окупант свій російський триколор навіть не встиг розгорнути.
"Сьогодні вранці окупант видерся з прапором країни-агресора на копер шахти у Торецьку. Пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак" атакували його скидом, а суміжники з окремої механізованої бригади – накрили вогнем артилерії", - йдеться у повідомленні.
Тим часом інша ворожа штурмова група намагалася хоч якось запхати триколор окупаційної армії в місто – просто закинули його на будівлю, як непотріб.
"Натомість, бомбер бригади "Хижак" зробив фантастичне: збив ворожу триколорну ганчірку скидом ВОГа", - написали у Хортиці.
ЗСУ завадили окупантам вивісити триколор у Торецьку - дивіться відео:
Ситуація в Торецьку - останні новини
Як писав Главред, росіяни заявили про нібито окупацію міста для того, щоб ця інформація "перекрила" ситуацію з їхніми втратами у Курській області. Представник угруповання Хортиця наголосив, що українська армія продовжує контролювати Торецьк.
Нещодавно представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ситуація в Торецьку залишається напруженою, у місті тривають активні бої, попри заяви окупантів про захоплення міста.
Аналітики DeepState повідомили, що українські захисники продовжують оборонну операцію у Торецьку. Бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста практично весь захоплений російськими окупант
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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
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