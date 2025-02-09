'Зробили фантастичне': ЗСУ завадили окупантам вивісити триколор у Торецьку

Росіяни навіть не встигли розгорнути прапор, як ЗСУ майстерно зірвали ворожі плани.

https://glavred.net/ukraine/sdelali-fantasticheskoe-vsu-pomeshali-okkupantam-vyvesit-trikolor-v-torecke-10638143.html Посилання скопійоване

ЗСУ зірвали плани окупантів / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, скріншот із відео

Коротко:

Ворог намагався вивісити свій триколор у Торецьку

Завдяки злагодженим діям ЗСУ, окупант не зміг досягти поставленої мети

Українські бійці накрили ворога артилерію та дроном

У неділю, 9 лютого, російський окупант намагався повісити свій прапор над шахтою у Торецьку. Однак українські бійці завадили загарбнику досягти поставленої цілі. Про це повідомляє оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" у Telegram.

Сили оборони України діяли злагоджено, тому окупант свій російський триколор навіть не встиг розгорнути.

відео дня

"Сьогодні вранці окупант видерся з прапором країни-агресора на копер шахти у Торецьку. Пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак" атакували його скидом, а суміжники з окремої механізованої бригади – накрили вогнем артилерії", - йдеться у повідомленні.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Тим часом інша ворожа штурмова група намагалася хоч якось запхати триколор окупаційної армії в місто – просто закинули його на будівлю, як непотріб.

"Натомість, бомбер бригади "Хижак" зробив фантастичне: збив ворожу триколорну ганчірку скидом ВОГа", - написали у Хортиці.

ЗСУ завадили окупантам вивісити триколор у Торецьку - дивіться відео:

Ситуація в Торецьку - останні новини

Як писав Главред, росіяни заявили про нібито окупацію міста для того, щоб ця інформація "перекрила" ситуацію з їхніми втратами у Курській області. Представник угруповання Хортиця наголосив, що українська армія продовжує контролювати Торецьк.

Нещодавно представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ситуація в Торецьку залишається напруженою, у місті тривають активні бої, попри заяви окупантів про захоплення міста.

Аналітики DeepState повідомили, що українські захисники продовжують оборонну операцію у Торецьку. Бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста практично весь захоплений російськими окупант

Читайте також:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред