Як завершиться війна та з чим залишиться Україна: WSJ спрогнозував два сценарії

Юрій Берендій
17 серпня 2025, 11:50
Названо два сценарії завершення війни Росії проти України — від збереження суверенітету в межах скорочених кордонів до ризику повної втрати незалежності.
Як завершиться війна та з чим залишиться Україна / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Генштаб ЗСУ

Про що йдеться у матеріалі The Wall Street Journal:

  • Існує два можливих сценарії закінчення війни проти України
  • Один з них стане історичним провалом для Путіна

Україна може або зберегти суверенітет у межах скорочених кордонів, або ж втратити і території, і незалежність, опинившись знову під впливом Кремля. Про це пише The Wall Street Journal розглядаючи два можливі варіанти закінчення війни Росії проти України, передає ТСН.

Як може закінчитись війна Росії проти України - найкращий сценарій

Найбільш сприятливим для Києва та його союзників у Європі може стати варіант, коли Росія залишиться лише з уже окупованими територіями, хоча Кремль домагається контролю над усім Донбасом. Водночас ключовим питанням залишається майбутнє решти 80% території України.

"Європейські лідери сподіваються, що США приєднаються до гарантій безпеки України, і останніми днями їх надихає відкритість Трампа до цього питання. Однак можлива роль США в цьому питанні залишається неясною", — зазначають журналісти.

Такий розвиток подій нагадував би завершення Корейської війни 1953 року, коли півострів розділили, а Південна Корея потрапила під міжнародний захист.

Для Путіна ж подібний результат став би символом серйозної історичної поразки.

Найбільша небезпека для України - другий сценарій

ЗМІ зазначають, що найсерйозніша загроза для України полягає не лише у можливій втраті східних і південних територій. Решта країни може виявитися неспроможною витримати нове, третє за рахунком, вторгнення Росії після нападів 2014 та 2022 років. У такій ситуації Київ може опинитися під тиском і змушений враховувати вимоги Москви щодо внутрішньої політики та зовнішнього курсу.

"Такий результат перетворить вцілілу Україну на російський протекторат, що буде рівнозначно капітуляції для країни, яка прагне зміцнити свою демократію та інтегруватися з Європою. Саме цього українці намагаються не допустити", — констатували журналісти.

Коли може закінчитись війна Росії проти України

Як писав Главред, економіст і колишній член Ради НБУ (2019–2021 рр.) Віталій Шапран висловився щодо того, скільки ще Росія здатна вести війну.

Він зазначив, що ресурсів у країни-агресора вистачить орієнтовно до кінця року, оскільки там вважають, що вже накопичили достатньо ракет та іншого озброєння. Водночас інтенсивність бойових дій змінюється, а українські спецслужби — ГУР, СБУ та інші підрозділи — регулярно проводять результативні операції.

"Тому чим ефективнішими будуть такі операції в тилу ворога зі знищення військових об'єктів, тим швидше в них закінчаться кошти і тим швидше вони підуть на більш прийнятні для України умови", - каже він.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, умови, які Кремль намагається нав’язати через переговори Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, передбачають серйозні поступки від України. Серед них — повне виведення військ із Донбасу, надання російській мові офіційного статусу, відмова від вступу до НАТО та інші вимоги Москви. Як пише Reuters, ця інформація ґрунтується на консультаціях між лідерами США, Європи та України, тож може не відображати всієї повної картини.

Водночас Дональд Трамп заявив європейським партнерам про готовність надати Україні гарантії безпеки з боку США. Така позиція стала відчутною зміною його риторики щодо ролі Вашингтона у завершенні війни. Після переговорів Трамп виглядав виснаженим та роздратованим поведінкою Путіна, підкресливши, що працював без відпочинку майже добу.

Європейські країни ще визначаються, чи приєднатися їхні лідери до запланованої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні. У Німеччині вже зазначили, що значна частина європейських політиків готова поїхати до США, якщо буде ухвалене відповідне рішення.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

