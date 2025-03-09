Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Прорив РФ на Сумщині та нові вимоги Трампа: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
9 березня 2025, 19:30
257
Новини України 9 березня лютого станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Прорив РФ на Сумщині та нові вимоги Трампа: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 19:30 9 березня / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, УНІАН, скріншот із відео, Міноборони РФ

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з Курської області: в ISW розповіли деталі

Армія Росії активізувала спроби витіснити українських військових із Курської області. Бойові дії ведуться в населених пунктах біля міста Суджа. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними оприлюднених 8 березня геолокаційних кадрів, російські війська нещодавно захопили село Черкаське Порічне на північ від Суджі.

відео дня

Авіабомби і танки: Франція поставить Україні зброю за рахунок російських активів

Франція надасть Україні на 195 мільйонів євро військову допомогу, використавши відсотки за замороженими російськими активами. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

Партизани провели диверсію на залізниці у Криму: які наслідки

Представники українського підпілля здійснили успішну операцію зі зриву постачання палива російським окупантам, які перебувають у Запорізькій області. Диверсія була проведена у Джанкойському районі окупованого Криму. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

Російський удар по Запоріжжю: без газу перебувають майже 2 тисячі абонентів

Ввечері 8 березня російська армія атакувала дронами Запоріжжя та область. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на критичній інфраструктурі, яку вогнеборці гасили цілих п'ять годин. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу майже 2000 абонентів у с.Матвіївка та с.Люцерна досі залишаються без газу.

ППО працювала у половині областей: скільки дронів РФ випустила вночі по Україні

У ніч на 9 березня російська окупаційна армія випустила по Україні 119 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала в 12 областях України. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

У повідомленні йдеться, що цієї ночі ворог випустив ударні дрони з шести напрямків - Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда (Крим).

Весь український фронт завалиться, якщо я відключу Starlink - Ілон Маск

Член адміністрації Трампа, мультимільярдер Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він відключить доступ до високошвидкісного супутникового інтернету Starlink. Про це власник SpaceX, якій належить мережа Starlink, написав на платформі X.

"Одна з найбільших операцій": NYT розповіла про миротворчу місію в Україні

Навесні 2022 року військові експерти та фахівці з миротворчості зібралися в Женеві. Темою їхніх зустрічей було чутливе питання: як реалізувати майбутнє припинення вогню в Україні, пише The New York Times.

Армія РФ зайшла в Україну з нового напрямку, є загроза оточення: що відомо

Останніми днями ситуація для українських військ у Курській області Росії значно ускладнилася. Російські сили активізували наступальні дії. Крім того, російські війська намагаються проникнути на територію Сумської області України, діючи невеликими групами вздовж кордону та намагаючись закріпитися на українській території. Ці події створюють додатковий тиск на українські сили та вимагають оперативної реакції для стабілізації ситуації на цьому напрямку.

Главред зібрав головне, що варто знати про загострення ситуації на Курщині.

Угоди про копалини Трампові замало: названа умова відновлення допомоги Україні

Президент Дональд Трамп у приватних розмовах дав зрозуміти своїм помічникам, що однієї лише угоди про видобуток корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде недостатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими з Україною. Про це повідомляє NBC News із посиланням на представника адміністрації та іншого американського чиновника.

Прогримлять перші грози: синоптик сказав, в які регіони увірветься сильна негода

Перший тиждень березня тішить українців сонячною погодою. Тепло протримається й наступними днями, однак зі зниженням атмосферного тиску у другій половині тижня у більшості областей розпочнуться дощі різної інтенсивності. У деяких районах прогримлять перші грози. Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич.

Він зазначив, що в деяких регіонах впродовж наступного тижня можуть спостерігатися короткочасні тумани.

РФ била по Україні тисячами КАБів, БПЛА і ракет: Зеленський про деталі ударів

За минулий тиждень країна-агресор РФ здійснила сотні атак на Україну із застосуванням різних видів зброї.

Ворог використав близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів, повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

РФ перейшла кордон, 3 мости знищено: боєць ЗСУ розкрив правду про бої на Сумщині

У Курській області РФ тривають бої між підрозділами Сил оборони України та російською армією. За словами військового, який обороняє цей напрямок, російські війська просунулися на 500–700 метрів углиб від державного кордону між селами Журавка та Басівка на Сумщині. Детальніше про ситуацію він розповів Суспільному.

Трамп заморозив важливу підтримку для українських Повітряних сил: що відомо

Адміністрація Дональда Трампа припинила надання важливої підтримки для українських ВПС. Такий крок може знизити здатність України протистояти повітряним атакам. Про це повідомляє аналітик Forbes Девід Акс.

"Відібрав, як цукерки у дитини": Трамп зробив нову гучну заяву про Зеленського

Президент Дональд Трамп знову звинуватив українського лідера Володимира Зеленського заявивши, що той брав фінансову допомогу від США "як цукерку у дитини". Трамп назвав Зеленського невдячним і повторив ці звинувачення трохи більше ніж через тиждень після гострої суперечки в Овальному кабінеті. Він також розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні мільярдної військової підтримки. Про це колишній президент США заявив в інтерв’ю Марії Бартіромо на Fox News, передає The Sun.

Зеленський різко змінив думку і фактично вибачився за все - Джонсон

Президент України Володимир Зеленський повністю змінив свою позицію щодо угоди про мінерали між США та Україною, яку так і не було підписано після напруженої зустрічі у Білому домі. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, пише The Hill.

Трамп висловився про угоду з Україною і розповів про своє ставлення до РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нову заяву з приводу підписання угоди про надра з Україною.

В інтерв'ю Fox News він заявив про те, що все ще чекає підписання угоди з Україною щодо копалин.

При цьому він також прокоментував питання про те, чи зможе Україна вижити без допомоги США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Дональд Трамп новини України Трамп новини Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Буде гірше, ніж Афганістан": Грем закликав відновити військову допомогу Україні

"Буде гірше, ніж Афганістан": Грем закликав відновити військову допомогу Україні

20:05Світ
Прорив РФ на Сумщині та нові вимоги Трампа: головні новини України (дайджест)

Прорив РФ на Сумщині та нові вимоги Трампа: головні новини України (дайджест)

19:30Війна
"Замовкни, дрібна людина": Маск і Рубіо відповіли на погрози глави МЗС Польщі

"Замовкни, дрібна людина": Маск і Рубіо відповіли на погрози глави МЗС Польщі

19:24Світ
Реклама

Популярне

Більше
У Третій штурмовій зробили жорстку заяву про мобілізацію

У Третій штурмовій зробили жорстку заяву про мобілізацію

Гороскоп на завтра 10 березня: Овнам - важливе рішення, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 10 березня: Овнам - важливе рішення, Стрільцям - прибуток

Ганьба: неграмотна донька Лорак показала подарунок на 8 березня

Ганьба: неграмотна донька Лорак показала подарунок на 8 березня

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 березня: Рибам - непорозуміння, Левам - підвищення

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 березня: Рибам - непорозуміння, Левам - підвищення

Дантес показав повністю роздягнену Кацуріну

Дантес показав повністю роздягнену Кацуріну

Останні новини

20:29

Навіщо садити чорнобривці на городі - неймовірна користь квітів

20:29

Як захистити троянди від чорної плямистості: садівниця назвала 3 простих кроки

20:05

"Буде гірше, ніж Афганістан": Грем закликав відновити військову допомогу Україні

19:41

Що робити, якщо кури їдять яйця: причини та 4 рішення проблеми

19:30

Загроза "повного розгрому" України: експерт про зупинку допомоги СШАВідео

Трамп заохочує Росію до агресії: Олександр Леонов - про план переозброєння ЄСТрамп заохочує Росію до агресії: Олександр Леонов - про план переозброєння ЄС
19:30

Прорив РФ на Сумщині та нові вимоги Трампа: головні новини України (дайджест)

19:24

"Замовкни, дрібна людина": Маск і Рубіо відповіли на погрози глави МЗС Польщі

18:54

"Викликаю вас на бій": Антон Wellboy присоромив "закордонного" Потапа

18:42

На заздрість сусідам: для чого хитрі господині протирають вікна розчином з оцтуВідео

Реклама
18:39

"Нам давали три дні": експерт зізнався, чи є в України козирі у війні з РФВідео

18:30

Спільне використання ядерної зброї: Мерц зробив несподівану пропозицію

17:33

Трамп висловився про угоду з Україною і розповів про своє ставлення до РФВідео

17:32

Зеленський різко змінив думку і фактично вибачився за все - Джонсон

17:30

"Відібрав, як цукерки у дитини": Трамп зробив нову гучну заяву про ЗеленськогоВідео

16:58

Свято не вдалося: популярна українська співачка потрапила в ДТП

16:43

Україна під впливом потужної магнітної бурі: скільки триватиме шторм

16:22

У плісняви - жодного шансу: 3 копійчані засоби для боротьби з грибком

16:20

Створення нового військового союзу для протидії РФ: експерт розкрив сценарійВідео

16:11

Наліт "відпаде сам" за 30 хвилин: названо найкращий засіб для чищення унітазу

16:08

Фінансовий гороскоп на тиждень з 10 по 16 березня

Реклама
16:08

Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах - CNN

15:57

Любовний гороскоп на тиждень з 10 по 16 березня

15:42

Трамп заморозив важливу підтримку для українських Повітряних сил: що відомо

15:31

РФ перейшла кордон, 3 мости знищено: боєць ЗСУ розкрив правду про бої на Сумщині

15:21

РФ била по Україні тисячами КАБів, БПЛА і ракет: Зеленський про деталі ударівВідео

15:13

Найбільший страх щурів та мишей: для чого замочують старі ганчірки в цибулі

14:35

Загадка для тих, у кого "зір орла": треба знайти мишу за 5 секунд

14:34

Нові правила виїзду Мінкульту: українського артиста не випустили на концерт

14:22

Гороскоп Таро на тиждень з 10 по 16 березня: Тельцям - терпіння, Ракам - складнощі

14:22

Прогримлять перші грози: синоптик сказав, в які регіони увірветься сильна негода

14:08

Угоди про копалини Трампові замало: названа умова відновлення допомоги Україні

13:53

"Виникнуть труднощі": які країни виступлять проти плану переозброєння Європи

13:34

Половина населення Землі має генетичне походження з України - WSJ

12:51

Армія РФ зайшла в Україну з нового напрямку, є загроза оточення: що відомо

12:50

Возз'єднання: Максим Галкін показав рідкісне фото сім'ї в повному складі

12:01

"Одна з найбільших операцій": NYT розповіла про миротворчу місію в Україні

11:49

Чи чекати зростання долара в Україні наступного тижня: з'явився прогноз банкіра

11:17

Китайський гороскоп на завтра 10 березня: Тиграм - плітки, Півням - стрес

11:13

Кохання під одним дахом: прем’єра хітового турецького серіалу "Скрізь тільки ти" на Бігуді

11:11

Ганьба: неграмотна донька Лорак показала подарунок на 8 березня

Реклама
11:03

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 березня: Рибам - непорозуміння, Левам - підвищення

10:47

Весь український фронт завалиться, якщо я відключу Starlink - Ілон Маск

10:44

ППО працювала у половині областей: скільки дронів РФ випустила вночі по УкраїніФото

09:50

9 березня: яке свято сьогодні, головні заборони на Сорок святих, прикмети

09:40

Російський удар по Запоріжжю: без газу перебувають майже 2 тисячі абонентів

08:50

Партизани провели диверсію на залізниці у Криму: які наслідки

08:32

Карта Deep State онлайн за 9 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

Авіабомби і танки: Франція поставить Україні зброю за рахунок російських активів

07:39

Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з Курської області: в ISW розповіли деталі

07:10

Хто справжня дружина: потрібно вгадати загадку за 5 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти