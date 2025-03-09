Прорив РФ на Сумщині та нові вимоги Трампа: головні новини України (дайджест)

Новини України 9 березня лютого станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 9 березня / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, УНІАН, скріншот із відео, Міноборони РФ

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з Курської області: в ISW розповіли деталі

Армія Росії активізувала спроби витіснити українських військових із Курської області. Бойові дії ведуться в населених пунктах біля міста Суджа. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними оприлюднених 8 березня геолокаційних кадрів, російські війська нещодавно захопили село Черкаське Порічне на північ від Суджі.

відео дня

Авіабомби і танки: Франція поставить Україні зброю за рахунок російських активів

Франція надасть Україні на 195 мільйонів євро військову допомогу, використавши відсотки за замороженими російськими активами. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

Партизани провели диверсію на залізниці у Криму: які наслідки

Представники українського підпілля здійснили успішну операцію зі зриву постачання палива російським окупантам, які перебувають у Запорізькій області. Диверсія була проведена у Джанкойському районі окупованого Криму. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

Російський удар по Запоріжжю: без газу перебувають майже 2 тисячі абонентів

Ввечері 8 березня російська армія атакувала дронами Запоріжжя та область. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на критичній інфраструктурі, яку вогнеборці гасили цілих п'ять годин. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу майже 2000 абонентів у с.Матвіївка та с.Люцерна досі залишаються без газу.

ППО працювала у половині областей: скільки дронів РФ випустила вночі по Україні

У ніч на 9 березня російська окупаційна армія випустила по Україні 119 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала в 12 областях України. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

У повідомленні йдеться, що цієї ночі ворог випустив ударні дрони з шести напрямків - Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда (Крим).

Весь український фронт завалиться, якщо я відключу Starlink - Ілон Маск

Член адміністрації Трампа, мультимільярдер Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він відключить доступ до високошвидкісного супутникового інтернету Starlink. Про це власник SpaceX, якій належить мережа Starlink, написав на платформі X.

"Одна з найбільших операцій": NYT розповіла про миротворчу місію в Україні

Навесні 2022 року військові експерти та фахівці з миротворчості зібралися в Женеві. Темою їхніх зустрічей було чутливе питання: як реалізувати майбутнє припинення вогню в Україні, пише The New York Times.

Армія РФ зайшла в Україну з нового напрямку, є загроза оточення: що відомо

Останніми днями ситуація для українських військ у Курській області Росії значно ускладнилася. Російські сили активізували наступальні дії. Крім того, російські війська намагаються проникнути на територію Сумської області України, діючи невеликими групами вздовж кордону та намагаючись закріпитися на українській території. Ці події створюють додатковий тиск на українські сили та вимагають оперативної реакції для стабілізації ситуації на цьому напрямку.

Главред зібрав головне, що варто знати про загострення ситуації на Курщині.

Угоди про копалини Трампові замало: названа умова відновлення допомоги Україні

Президент Дональд Трамп у приватних розмовах дав зрозуміти своїм помічникам, що однієї лише угоди про видобуток корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде недостатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими з Україною. Про це повідомляє NBC News із посиланням на представника адміністрації та іншого американського чиновника.

Прогримлять перші грози: синоптик сказав, в які регіони увірветься сильна негода

Перший тиждень березня тішить українців сонячною погодою. Тепло протримається й наступними днями, однак зі зниженням атмосферного тиску у другій половині тижня у більшості областей розпочнуться дощі різної інтенсивності. У деяких районах прогримлять перші грози. Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич.

Він зазначив, що в деяких регіонах впродовж наступного тижня можуть спостерігатися короткочасні тумани.

РФ била по Україні тисячами КАБів, БПЛА і ракет: Зеленський про деталі ударів

За минулий тиждень країна-агресор РФ здійснила сотні атак на Україну із застосуванням різних видів зброї.

Ворог використав близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів, повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

РФ перейшла кордон, 3 мости знищено: боєць ЗСУ розкрив правду про бої на Сумщині

У Курській області РФ тривають бої між підрозділами Сил оборони України та російською армією. За словами військового, який обороняє цей напрямок, російські війська просунулися на 500–700 метрів углиб від державного кордону між селами Журавка та Басівка на Сумщині. Детальніше про ситуацію він розповів Суспільному.

Трамп заморозив важливу підтримку для українських Повітряних сил: що відомо

Адміністрація Дональда Трампа припинила надання важливої підтримки для українських ВПС. Такий крок може знизити здатність України протистояти повітряним атакам. Про це повідомляє аналітик Forbes Девід Акс.

"Відібрав, як цукерки у дитини": Трамп зробив нову гучну заяву про Зеленського

Президент Дональд Трамп знову звинуватив українського лідера Володимира Зеленського заявивши, що той брав фінансову допомогу від США "як цукерку у дитини". Трамп назвав Зеленського невдячним і повторив ці звинувачення трохи більше ніж через тиждень після гострої суперечки в Овальному кабінеті. Він також розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні мільярдної військової підтримки. Про це колишній президент США заявив в інтерв’ю Марії Бартіромо на Fox News, передає The Sun.

Зеленський різко змінив думку і фактично вибачився за все - Джонсон

Президент України Володимир Зеленський повністю змінив свою позицію щодо угоди про мінерали між США та Україною, яку так і не було підписано після напруженої зустрічі у Білому домі. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, пише The Hill.

Трамп висловився про угоду з Україною і розповів про своє ставлення до РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нову заяву з приводу підписання угоди про надра з Україною.

В інтерв'ю Fox News він заявив про те, що все ще чекає підписання угоди з Україною щодо копалин.

При цьому він також прокоментував питання про те, чи зможе Україна вижити без допомоги США.

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