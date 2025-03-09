ППО працювала у половині областей: скільки дронів РФ випустила вночі по Україні

Під ворожим обстрілом опинилося чимало українських регіонів.

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Україна вкотре була під атакою російських дронів / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Коротко:

Окупанти випустили по Україні 119 дронів

Українським захисникам вдалося збити 73 дрони

ППО працювала у половині областей

У ніч на 9 березня російська окупаційна армія випустила по Україні 119 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала в 12 областях України. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

У повідомленні йдеться, що цієї ночі ворог випустив ударні дрони з шести напрямків - Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда (Крим).

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"Протиповітряна оборона збила 73 дрони. Сили ППО працювали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях", - написали у ПС ЗСУ.

Крім того, ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Відомо, що атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Скільки російських цілей вдалося збити? / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Наслідки російської атаки

Повітряні сили підкреслили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Донецька, Харківська, Полтавська, Черкаська, Сумська області та Запоріжжя.

Начальник Київської ОВА Микола Калашнік уточнив, що вночі на підступах до Києва було зафіксовано 33 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Внаслідок російської атаки пошкоджено господарчу будівлю в Броварському районі. Також три автомобілі. пошкоджено у двох населених пунктах Бучанського району.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - написав Калашник.

У пресслужбі ДСНС України заявили, що у ніч на 9 березня російські безпілотники атакували Ізюмський і Чугуївський райони Харківської області. Унаслідок ударів було пошкоджено цивільні об'єкти, проте обійшлося без жертв.

" У Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, лікарня, кафе та авто. Спалахнула пожежа на площі 50 м.кв. У с.Кочеток ударом пошкоджено будівлю дитячого закладу, горіли конструктивні елементи", - йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники ліквідували пожежі.

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Як писав Главред, у суботу, 8 березня, російські військові атакували Запоріжжя та область ударними дронами. В місті пролунало до 10 вибухів. Керівник Запорізької ОВА повідомив, що росіяни атакували критичну інфраструктуру області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники гасили цілих п'ять годин. За його словами, у регіоні майже 2000 абонентів досі залишаються без газу.

У ніч на 8 березня, окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", крилатою ракетою "Іскандер-К" та 145 ударними БпЛА. За даними Повітряних сил ЗСУ, було збито 79 дронів "Shahed" та ракету "Іскандер-К".

Нагадаємо, увечері 7 березня росіяни атакували центр Добропілля, внаслідок чого загинули люди. Пошкоджено 8 будинків, адмінбудівлю та 30 авто. Під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного удару. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Атака була прорахована, щоб завдати максимальної шкоди.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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