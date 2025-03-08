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Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею

Руслана Заклінська
8 березня 2025, 23:28
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ЗСУ знищили російських спецпризначенців, що намагалися закріпитись біля міста Суджа.
Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Росіян, які спробували підійти до Суджі по трубі газопроводу, знищили / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, скріншот карти DeepState

Коротко:

  • Ситуація на Курщині та в прикордонних районах Сумщини динамічна
  • ЗСУ знищили росіян, які намагалися рухатись по газопроводу в напрямку Суджі
  • Втрати ворога в районі Суджі "дуже великі"

Ситуація на Курщині та в прикордонних районах Сумщини постійно змінюється. На цих ділянках фронту тривають активні бої. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За даними Генштабу ЗСУ, підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російських спецпризначенців, які намагалися рухатися по гілці газопроводу в напрямку міста Суджа в Курській області. Російські війська прагнули закріпитися в околицях міста.

відео дня

"Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. По живій силі противника було завдано ракетних та артилерійських ударів, застосовуються безпілотні системи різних типів", - йдеться у повідомленні.

Наразі, як зазначили у Генштабі, українські захисники виявляють, блокують та знищують російських спецпризначенців. Втрати ворога в районі Суджі "дуже великі".

Дивіться відео ліквідації російських загарбників поблизу Суджі:

Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Знищення росіян під Суджею / Фото: скріншот

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, ситуація в Курській області загострилася, однак українське командування не планує виводити війська. Наразі активно вживаються заходи для стабілізації фронту, в тому числі готується низка контрзаходів для покращення позицій.

Агресор намагається створити тактичну перевагу, перерізавши важливу транспортну артерію Суджа-Суми, щоб оточити українські підрозділи та утруднити їх рухи. Наразі ширина українського плацдарму на Курському напрямку скоротилася до 11 км.

Як повідомляв Главред, в районі Суджі активні бойові дії веде переважно північнокорейська армія, яка зазнає значних втрат. Українські артилерійські підрозділи нанесли потужний удар по одній з штурмових груп північнокорейців.

Генштаб ЗСУ стверджує, що ситуація в Курській області залишається під контролем українського командування. Тривають інтенсивні бої на напрямках Коренєво-Суджа та південніше Суджі. Російські спецпризначенці та підрозділи з КНДР зазнали великих втрат.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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