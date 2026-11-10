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Органи відмовили: помер відомий російський співак-пропагандист

Христина Трохимчук
10 листопада 2026, 10:01
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Помер оперний співак, актор і радіоведучий Олександр Водоп'янов-Танненберг.
Помер Олександр Водоп'янов
Помер Олександр Водоп'янов / колаж: Главред, фото: thevoicemag

Ви дізнаєтеся:

  • Як помер Олександр Водоп'янов-Танненберг
  • Чим був відомий російський артист

У віці 55 років пішов з життя російський оперний співак, актор і радіоведучий Олександр Водоп'янов-Танненберг. За словами родичів артиста, які поспілкувалися з росЗМІ, причиною раптової смерті стала ниркова недостатність. Медики, як стверджує представниця родини, пов’язали критичний стан із сильним нервовим напруженням і стресом.

Як розповіла представниця родини, у артиста різко відмовили нирки. За її словами, лікарі підтвердили, що проблеми зі здоров’ям виникли на нервовому ґрунті. Родичі вирішили кремувати тіло музиканта, а його прах планують поховати на кладовищі під Москвою, поруч із могилою його бабусі.

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Олександр Водоп'янов - російський співак
Олександр Водоп'янов - російський співак / фото: instagram.com, Олександра Дурсенева

"Відмовили нирки. Причому, як підтвердили лікарі, на нервовому ґрунті, через стрес", - заявила вона.

За своє життя Водоп'янов-Танненберг прославився не тільки творчою діяльністю, а й участю в заходах із вираженим кремлівським контекстом. Зокрема, він брав участь у проєкті актора Василя Ланового "Дякую за пам'ять, нащадки", який стартував у 2014 році.

Олександр Водоп'янов - причина смерті
Олександр Водоп'янов - причина смерті / фото: instagram.com, Олександра Дурсенева

Акція позиціонувалася як патріотичне виховання молоді й проводилася за підтримки Міністерства оборони РФ та руху "Безсмертний полк". Сам Лановий був відомий своєю підтримкою російських державних ідеалів і в 2019 році отримав звання Героя Праці РФ від Володимира Путіна.

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Раніше Главред повідомляв, що актриса Юлія Буйновська зізналася в інтерв'ю, що її чоловік Єгор Козлов поповнив лави ЗСУ. За словами зірки, мобілізація актора не стала несподіванкою після того, як йому скасували бронь.

Також пішов з життя художній керівник Київського академічного театру ляльок Ігор Тетруєв. 52-річний актор помер після важкої боротьби з онкологією, що стало непоправною втратою для його колег і всієї театральної спільноти.

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Про персону: Олександр Водоп'янов-Танненберг

Олександр Водоп'янов-Танненберг (25 липня 1971 - 8 листопада 2026) - російський оперний співак, актор, мистецтвознавець і радіоведучий, повідомляє "Музичне життя". У 1998 році закінчив факультет музичного театру ГІТІСу (РАТІ), був лауреатом міжнародних конкурсів вокалістів та магістром театрального мистецтва. Протягом своєї кар’єри виступав як запрошений соліст у Московському театрі "На Басманній" та брав участь у постановках "Московської оперети", а також вів авторські передачі на радіо "Орфей" і створив інтернет-проект "Італійське радіо". Брав участь у проєкті актора Василя Ланового "Дякуємо за пам’ять, нащадки". Акція позиціонувалася як патріотичне виховання молоді й проводилася за підтримки Міністерства оборони РФ та руху "Безсмертний полк". Сам Лановий був відомий своєю підтримкою російської державної політики і в 2019 році отримав звання Героя Праці РФ від Володимира Путіна. Помер 8 листопада 2026 року.

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