Росія не хоче припиняти вогонь в Україні: Лавров висунув зустрічну умову

Глава МЗС РФ відповів на позицію фон дер Ляєн, за якою розмов про безпеку Європи не буде без стійкого припинення вогню.

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Москва відмовилася від пропозиції ЄС щодо перемир'я / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/umerov_rustem

Головне із заяви Лаврова:

Росія не погодиться на негайне припинення вогню

У Кремлі вважають, що ЄС хоче дати Києву час

Фон дер Ляєн ставить перемир'я умовою розмов про безпеку

Країна-агресорка Росія відкидає вимогу Євросоюзу негайно припинити вогонь в Україні. РФ вважає, що так Брюссель хоче виграти час для Києва. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якого цитує ТАСС.

За його словами, переговори за пропозицією США присвячені параметрам майбутньої архітектури безпеки України, Росії та Європи. У Москві наполягають, що на переговорах в Абу-Дабі треба обговорювати параметри майбутньої архітектури безпеки, а не перемир'я.

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"Це принциповий момент, тому що все, що зараз чути з Брюсселя та інших столиць країн Євросоюзу, зводиться до вимоги негайно припинити вогонь", - сказав Лавров.

Що відповіли в Москві на умову фон дер Ляєн

Лавров окремо згадав слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Напередодні вона заявила, що жодних обговорень архітектури безпеки не буде, доки не буде стійкого перемир'я.

Глава МЗС РФ назвав таку позицію "старою логікою" і заявив, що Москва на неї не піде.

"Тобто знову стара логіка - обов'язково треба виграти час для своїх клієнтів київського режиму й використати цей час для того, щоб хоч якось відшкодувати ті втрати, яких він зазнав у військовому плані. Ми на це не погодимося", - підкреслив Лавров.

Що саме заявила фон дер Ляєн про перемир'я

Свою позицію президентка Єврокомісії озвучила 9 листопада в Бухаресті на спільній пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном. Про це пише Devdiscourse з посиланням на Reuters.

Фон дер Ляєн наголосила, що розмови про безпеку Європи мають відбуватися за участі союзників по НАТО та членів ЄС.

"Будь-які змістовні обговорення архітектури безпеки Європи можуть розпочатися лише після того, як в Україні буде досягнуто припинення вогню. І вони мають відбуватися на належному майданчику, зокрема з союзниками по НАТО та членами ЄС", - заявила президентка Єврокомісії.

Тим часом 10 листопада в Абу-Дабі вперше з лютого відновилися тристоронні переговори України, США та Росії. Представники Європи не беруть у них участі напряму, а проводять окремі консультації з Києвом.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Росія на перемир'я під тиском Європи

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль не готовий до деескалації навіть в обмежених форматах.

"Цілком очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир'я", - наголосив експерт.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор у коментарі Радіо Свобода назвав згоду Путіна на припинення вогню головною перешкодою на шляху до прориву. Водночас він наполягає, що Європа має бути повноцінною стороною переговорів.

"Складна частина і прорив - це якщо Путін скаже "так, я погодився на перемир'я". Європейці мають бути залучені до цих переговорів. Вони також мають бути головними гравцями в Абу-Дабі", - зазначив дипломат.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, Євросоюз відправив на переговори в Абу-Дабі двох високопосадовців. Від Єврокомісії поїхав керівник апарату фон дер Ляєн Бйорн Зайберт, від Євроради - радниця Анна-Марія Бура. Участь ЄС у зустрічі фон дер Ляєн підтвердила в X.

Франція також підтвердила присутність на переговорах щодо України. Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що європейці будуть достойно представлені в Абу-Дабі. За його словами, Париж візьме участь в обговореннях.

Перед стартом тристоронньої зустрічі США, Україна та європейські партнери провели окремі консультації. Спецпосланець президента США Стів Віткофф оприлюднив заяву за підсумками цієї зустрічі. Учасники наголосили, що будь-які домовленості мають надати Україні надійні гарантії безпеки.

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Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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