Трамп висунув вимогу Саудівській Аравії: за якої умови відбудеться візит

Зазвичай перший закордонний візит президента США відбувається до Великої Британії, однак Дональд Трамп вирішив змінити цю традицію.

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Дональд Трамп назвав умову свого візиту до Саудівської Аравії / скріншот

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Куди Трамп вирушить із першим закордонним візитом

Яку умову президент США поставив Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив, що поїздка до Саудівської Аравії стане його першим закордонним візитом під час другого президентського терміну.

За його словами, він відвідає Саудівську Аравію після того, як країна погодиться витратити 1 трильйон доларів на закупівлю американської військової техніки та інших товарів. Нібито Ер-Ріяд уже погодився на ці умови. Запланований візит відбудеться "в найближчі півтора місяця".

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За словами глави Білого дому, його попередній візит до Саудівської Аравії завершився укладенням угоди на 450 мільярдів доларів. Цього разу він висунув нову вимогу - 1 трильйон доларів інвестицій впродовж чотирьох років.

"Минулого разу, коли я їздив до Саудівської Аравії, вони вклали 450 мільярдів доларів... Тепер вони стали багатшими, а ми всі постаріли. Тому я сказав: "Я буду, якщо ви заплатите трильйон доларів" - 1 трильйон доларів американським компаніям упродовж чотирьох років. І вони погодилися на це, тому я збираюся туди поїхати", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Трамп зазначив, що зазвичай перший закордонний візит президента США відбувається до Великої Британії, однак він вирішив змінити цю традицію через фінансову вигоду, яку може принести поїздка до Саудівської Аравії.

При цьому Трамп ухилився від відповіді на запитання про те, чи планує він найближчим часом зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

Дивіться відео - Трамп висунув умову візиту в Ер-Ріяд:

Зустріч Трампа і Путіна - останні новини

Як писав Главред, у лютому президент США Дональд Трамп заявляв, що розраховує зустрітися особисто з главою Кремля Володимиром Путіним. Ймовірно, зустріч відбудеться в Саудівській Аравії.

"Насправді, ми очікуємо, що він приїде сюди, а я поїду туди, і ми також зустрінемося, імовірно, в Саудівській Аравії. Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії", - говорив він.

Агентство Bloomberg також писало, що саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Саудівській Аравії.

У США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок.

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