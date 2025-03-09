Армія РФ зайшла в Україну з нового напрямку, є загроза оточення: що відомо

Росіяни значно активізувались на Курському напрямку з метою перерізати логістику українських сил на Сумщині та змусити ЗСУ відступити з території РФ.

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Росіяни намагаються взяти українські війська в оперативне оточення / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Яка причина погіршення ситуації на Курщині

Бої на Сумщині - що відомо про "масований наступ"

Виведення військ з Курщини - чи є загроза оточення

Останніми днями ситуація для українських військ у Курській області Росії значно ускладнилася. Російські сили активізували наступальні дії. Крім того, російські війська намагаються проникнути на територію Сумської області України, діючи невеликими групами вздовж кордону та намагаючись закріпитися на українській території. Ці події створюють додатковий тиск на українські сили та вимагають оперативної реакції для стабілізації ситуації на цьому напрямку.

Главред зібрав головне, що варто знати про загострення ситуації на Курщині.

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Погіршення ситуації на Курщині - DeepState

За даними аналітиків моніторингової групи DeepState, головною проблемою в районі Курщини залишається вогневий контроль противника над усією логістикою Сил Оборони. З початку січня російські війська поступово посилювали можливості контролю над нашими маршрутами пересування, тоді як із нашого боку не було вжито належних заходів для усунення цієї загрози. У лютому ситуація досягла критичного рівня, особливо після втрати Свердлікового, спроби відновлення якого виявилися недостатньо ефективними.

Противник спромігся прорватися в Новеньке на Сумщині, нарощуючи там свої сили та продовжуючи наступ, скориставшись попереднім успіхом. Однак їхнє закріплення в цьому районі ускладнене, оскільки саме поселення фактично більше не існує, а місцевість не сприяє утриманню позицій.

"Очевидно, буде прийнято рішення про проведення стабілізаційних заходів, бо цей випадок набрав навіть публічного розголосу, але чим це завершиться і чи візьме для себе противник за принципову ціль там закріпитися — покаже час. Ресурси у росіян для цього є і вони намагаються там облаштуватися. Неприємним моментом є також просування ворога вздовж кордону між населеними пунктами Журавка-Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки (Сумська область) в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно", - йдеться у звіті Deepstate 1 березня.

Аналітики зазначають, що велика кількість військових наголошує на цій проблемі, і необхідні термінові рішення, оскільки вже спостерігаються серйозні втрати техніки та засобів пересування. Противник продовжує накопичувати сили поблизу Свердлікового, чинить постійний тиск, і найгірший сценарій передбачає його вихід безпосередньо на околиці Суджі, хоча вогневий контроль над цією зоною він уже практично встановив.

Де ситуація найбільш критична

За даними DeepState, наразі найбільш напружена ситуація спостерігається на кордоні Курщини та Сумщини, де ворог активізував спроби тиску на українські позиції.

"Між Журавкою та Новеньким у росіян наявний більший успіх і там вони пробують рухатися по посадках, заходячи на територію Сумщини. Українські військові здійснюють по них ураження і стараються не пропустити далі", - йдеться у дописі.

Аналітики зазначають, що найбільш критичне становище склалося в районі Новенького. Противник продовжує нарощувати сили в цьому населеному пункті та намагається просунутися в напрямку Басівки, що може відкрити йому шлях до ККП "Суджа" з метою фізичного перекриття логістичних маршрутів із Юнаківки. Кількісна перевага ворога ускладнює оборонну ситуацію.

Крім того, фіксується активізація противника на правому фланзі Курського угрупування військ Сил Оборони – від району Курилівки до державного кордону із Сумщиною. Його мета залишається незмінною – встановлення додаткового контролю над логістикою, спочатку вогневого, а в перспективі й фізичного.

Яка роль військових КНДР в російському наступі на Курщині

Аналітики DeepState звертають увагу, що на Курщині противник досягає успіхів завдяки залученню значної кількості військовослужбовців із збройних сил Північної Кореї. Зокрема, північнокорейські підрозділи продовжують наступ у районі Суджі.

"Насправді російські пропагандисти хочуть на чужому горбу виїхати, адже основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони несуть найбільші втрати", - йдеться у звіті.

Що відомо про бої на кордоні Сумської області

Російські війська продовжують бойові дії на прикордонних територіях Сумщини, використовуючи штурмові групи, а Сили оборони дають відсіч. Про це повідомив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, мета російських військ залишається незмінною — спроба прорватися до логістичних шляхів, що ведуть із Сумщини в Суджу. Однак цей намір був відомий заздалегідь, що дозволяє українським силам завдавати значних втрат штурмовим групам противника. Бої в прикордонній зоні тривають.

"В прикордонні Сумщини продовжуються складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині. Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам", - зазначив він.

Що відомо про Суджу / Інфографіка: Главред

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська нещодавно просунулися на північ Сумської області, ймовірно, з метою витіснення Сил оборони з території Курської області РФ. Це перше просування окупантів у цьому регіоні з 2022 року, коли українські військові змусили їх відступити.

Геолокаційні матеріали від 7 березня свідчать, що російські війська просунулися на північний захід від Басівки. Крім того, у січні вони здійснили просування поблизу Журавки, намагаючись обійти Миколаєво-Дар'їне в Курській області з півдня, і протягом останніх шести тижнів продовжували діяти в цьому районі.

За повідомленнями російських воєнкорів, окупанти захопили Басівку і Новеньке, тоді як українські джерела повідомляють про значну концентрацію військ РФ у Новенькому та атаки на трасу Н-07 (Суми — Суджа) поблизу Юнаківки.

За оцінками ISW, російські війська наразі перебувають за шість кілометрів від траси Н-07 і дев’ять кілометрів від Юнаківки — це їхнє найглибше просування на півночі Сумщини. Аналітики вважають, що подальший рух у напрямку траси потребуватиме пошуку придатних переправ через річку Локня.

"Російське військове командування, ймовірно, наказало перерізати трасу Н-07, щоб ускладнити українську логістику на Курській дузі і в рамках довгострокових російських намагань змусити українські війська вийти з Курської області під загрозою оточення", — вказано у повідомленні.

Російські війська намагаються заблокувати шляхи відходу українських сил із Курської області, зокрема вздовж траси Н-07, змушуючи Сили оборони України використовувати менш зручні маршрути через поля та другорядні дороги. Аналітики ISW зазначають, що таким чином ворог прагне ускладнити українську логістику та передислокацію підрозділів у цьому напрямку, перекривши ключову трасу.

Водночас експерти наголошують, що для оточення українських підрозділів російським військам необхідно подолати розрив у 35 кілометрів, що є складним завданням, особливо якщо українські захисники утримуватимуть трасу Н-07. Окупанти навряд чи підуть на масштабний наступ у бік Сум, доки ЗСУ контролюють позиції в Курській області.

Що відомо про "масовий прорив РФ на Сумщині"

Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито "масовий прорив" російських військ на кордоні з Сумською областю. Як повідомляється в заяві ЦПД від 8 березня, ворог діє невеликими групами, намагаючись закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій, проте українські сили ефективно ліквідовують ці загрози.

"Мережею шириться інформація про масовий прорив ЗС РФ на кордоні Сумщини. Центр верифікував цю інформацію в угрупованні військ „Курськ" та повідомляє, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується", — йдеться у повідомленні.

Чи буде виведення військ з Курщини

Останніми днями ситуація в Курській області загострилася, проте українське командування не планує відводити війська з цього напрямку. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, наразі здійснюються заходи для стабілізації ситуації та готуються контрдії.

"Зараз план агресора полягає у тому, щоби перерізати дорогу Суджа - Суми і тим самим - створити оперативне оточення наших військ", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, ширина українського плацдарму в Курській області скоротилася до 11 кілометрів. Ведення бойових дій ускладнюється лісистою місцевістю, а також активним застосуванням ворогом дронів на оптоволоконному управлінні. Водночас ситуація залишається контрольованою, і наразі загрози оточення українських підрозділів немає.

Позиція Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ запевняє, що ситуація в Курській області перебуває під контролем українського командування, а інформація про масований прорив російських військ через кордон на Сумщині не відповідає дійсності. Водночас у Суджі російські спецпризначенці, які раніше проникли територією газопроводу, зазнають "дуже великих" втрат. Про це повідомила пресслужба Генштабу у коментарі Українській правді.

"Інформація щодо масованого прориву підрозділами росіян державного кордону України не відповідає дійсності. У районах населених пунктів Новеньке і Журавка Сумської області противник, як і раніше, діє силами ДРГ та малими піхотними групами чисельністю по кілька осіб. Вони намагаються закріпитися на території України, щоб розширити зону бойових дій, але поступово знищуються. Крім того, зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа в Курській області. На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в Суджі дуже великі", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, в Курській області тривають запеклі бої, ситуація залишається складною, але контрольованою. Наймасштабніші штурмові дії противника спостерігалися на напрямках від населеного пункту Коренєво до Суджі, а також у районах Новоіванівки, Малої Локні та на південь від Суджі.

Для атак ворог залучив свої найбільш боєздатні підрозділи, зокрема морську піхоту (177-й полк і 810-ту бригаду), десантні війська, кадирівців із батальйону "Ахмат", а також 1427-й полк. Окрім того, у бойових діях бере участь до двох батальйонів північнокорейських найманців.

Українське командування повністю контролює ситуацію та вживає заходів для посилення оборони. Для стабілізації обстановки були залучені резерви головнокомандувача ЗСУ, що дозволило завдати противнику значних втрат.

Що відомо про операцію "труба"

8 березня російські війська спробували реалізувати план проникнення в тил Збройних сил України, використовуючи гілку газопроводу. Ворог зайшов із території, підконтрольної РФ. Того ж дня головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що цей маршрут узято під посилене спостереження.

"Сьогодні виявлено витік ворожої піхоти в районі міста Суджа — росіяни використовували трубу газопроводу для того, щоб перекинути непомітно для дронів штурмову роту, і вклинилися в наші бойові порядки", — пише він.

За інформацією Генштабу ЗСУ, у Курській області диверсійно-штурмові групи противника переміщалися газопроводом, намагаючись закріпитися на околицях Суджі. Однак їхнє просування вчасно виявили підрозділи аеророзвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"По живій силі противника було завдано ракетних і артилерійських ударів, використовуються безпілотні системи різних типів. Наразі сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються і знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі", — йдеться в повідомленні.

Як розповів офіцер ЗСУ та волонтер Мирослав Гай, українські десантники отримали розвіддані про плани ворога скористатися підземними комунікаціями магістрального газопроводу "Прогрес" для диверсії в Суджанському районі.

"Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію. Але наші десантники випередили окупантів", - сказав Гай.

Після виходу російських військових із тунелю та їхнього скупчення українські бійці завалили вихід, заблокувавши шлях до евакуації, а потім ліквідували противника.

"Ліквідовано близько 80% особового складу супротивника. Об'єктивний контроль і радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога: загарбники будуть скаржитися, що їх кинули на вірну смерть", - підкреслив Мирослав Гай.

Чи є загроза оточення – яка чисельність українських військ на Курщині

The Telegraph повідомляє, що після прориву російських військ через лінію фронту та їхнього просування до стратегічно важливих маршрутів постачання в Курській області РФ під загрозою оточення опинилися близько 10 тисяч українських військових.

"Російські сили посилили тиск на ключовий населений пункт Суджі, який контролювали ЗСУ. Значна кількість північнокорейських військових бере участь у цьому наступі, намагаючись відрізати українські сили, використовуючи безпілотники для порушення логістичних ланцюгів та постачання Києва", - пишуть журналісти.

Як зазначив молодший сержант у коментарі The Telegraph, Україна розглядає можливість відходу з Курська, щоб уникнути значних втрат.

"Ми хочемо уникнути втрат. Страх оточення реальний", – зазначив військовий.

Карта українського проекту Deepstate демонструє, що майже три чверті українських сил на території Росії перебувають у стані майже повного оточення та ризикують бути розділеними на дві частини.

Згідно з картою українського проєкту DeepState, майже 75% українських сил у цьому регіоні перебувають у стані критичного оточення з ризиком поділу на дві частини. Єдиний зв’язок підрозділів із основними силами забезпечує вузький коридор, довжиною близько кілометра і завширшки менш ніж 500 метрів у найвужчому місці. Водночас єдина дорога до Суджі знаходиться під постійним наглядом російських безпілотників, що ускладнює як оборону, так і потенційний відступ.

На території Курської області продовжують діяти елітні підрозділи ЗСУ, зокрема 95-та десантно-штурмова бригада, 115-та механізована бригада та 8-й окремий полк спецпризначення.

Російські війська, за наявними даними, розширюють зону бойових дій до сіл Новеньке та Басівка, а також зайняли Нову і Стару Сорочиці.

Яка чисельність військ РФ на Курському напрямку

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Главреду зазначив, що операція ЗСУ на Курському напрямку серйозно завадила росіянам. Через це ворог був змушений стягнути в Курську область до 100 тисяч військових, із яких близько 50 тисяч уже втратили боєздатність унаслідок поранень або загибелі, а ще 50 тисяч продовжують бойові дії.

"100 тисяч – це ті війська, яких росіянам не вистачило на Покровському напрямку, чому вони й зависли там", - повідомив він.

Чи варто чекати на нові прориви російського кордону

Під час чату на Главреді колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука скептично оцінив можливість нових проривів українських військ через російський кордон.

"Бажання провести такі операції, можливо, у нас і є, але ресурсів не вистачає", - сказав він.

Яка глобальна ціль Курської операції

Говорячи про перспективи Курської операції, Тука висловив здивування тим, що вона досі триває. За його словами, ілюзій щодо її безболісного проведення не має бути: Україна зазнає втрат і витрачає значні ресурси, зокрема на початковому етапі застосовувалися найбільш боєздатні підрозділи.

Він також переконаний, що російська армія й надалі чинитиме тиск, аби повернути контроль над Курщиною.

"Наскільки я розумію, зараз так званий Курський виступ утримується Збройними силами в очікуванні можливих мирних переговорів для того, щоб мати бодай якийсь козир і аргумент у розмові з Путіним. Це дозволить домовитися, наприклад, про звільнення росіянами Запорізької області в обмін на те, що ми підемо з Курської. Чи вистачить у нас сил задля утримання Курщини – хочеться вірити, що так", - сказав він.

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