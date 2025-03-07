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"Готуємо зустріч": Зеленський заявив про найбільш інтенсивну роботу з Трампом

Руслана Заклінська
7 березня 2025, 20:12
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Президент зазначив, що удар Росії по енергосистемі та цивільних обʼєктах був здійснений підло та цинічно, без намірів закінчити війну.
'Готуємо зустріч': Зеленський заявив про найбільш інтенсивну роботу з Трампом
Зеленський провів Ставку / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Зеленського:

  • Україна готова до миру і запропонувала конкретні кроки
  • Росію потрібно примусити до зупинки війни та реальної дипломатії
  • Триває інтенсивна робота з командою Трампа на різних рівнях

Росія використала понад 260 засобів повітряного нападу для ударів по енергетичних об'єктах та цивільній інфраструктурі. Масована атака вкотре продемонструвала, що Росія не має намірів завершувати війну. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"Ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час – багато дзвінків. Тематика зрозуміла – мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно", - заявив він.

відео дня

Глава держави провів засідання Ставки. Під час неї було проведено детальний аналіз російського ракетного удару, що стався сьогодні, а також ефективності застосування української протиповітряної оборони.

"Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій – ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення. Сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього. Особлива увага – ефективності застосування нашої протиповітряної оборони", - зазначив Зеленський.

За його словами, російські війська використали більше ніж 260 засобів повітряного нападу, серед яких були крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони. Цілями ворожої атаки були енергетичні обʼєкти та цивільна інфраструктура.

"Сьогодні цей удар Росії по нашій енергосистемі, по наших цивільних обʼєктах відбувся так буденно для Росії, так підло й цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну. Україна готова до миру якнайшвидше: ми запропонували конкретні кроки. І кожен день нові російські удари й сама реальність доводять, що саме Росію треба примушувати до миру – до зупинки війни, до реальної дипломатії, до гарантування безпеки і до надійного, тривалого миру", - наголосив президент.

Робота з партнерами

Також Зеленський зазначив, що підтримка України в Європі значно зросла, зокрема в рамках ЄС та окремих країн. Норвегія збільшила допомогу до 7,7 млрд доларів, більша частина спрямована на виробництво зброї.

"Очікуємо також рішення інших країн Північної Європи. Франція прискорить свою безпекову допомогу. Нідерланди готові інвестувати 700 млн євро у виробництво дронів. Є нові рішення балтійських друзів щодо підтримки. Є хороші безпекові домовленості з Президентом ЄС Коштою і Президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн. Готуємося до зустрічі на рівні керівників генеральних штабів у Франції", - анонсував глава держави.

Президент додав, що Україна продовжує працювати з партнерами над кроками для завершення війни. За словами Зеленського, наступного тижня буде дуже багато роботи в Україні, в Європі, з Америкою й у Саудівській Аравії.

Масована атака РФ - новини України

Нагадаємо, 7 березня в Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну та дронову атаку армії РФ. Окупанти запустили ракети з бортів Ту-95 МС і МіГ-31К, використовуючи крилаті ракети Х-101, 3М14 Калібр, балістичні ракети 9М723, авіаційні ракети Х-59 та БпЛА типу "Шахед-Герань" і "Гербера".

Росія здійснила комбінований удар по об'єктах газової інфраструктури України. Це призвело до пошкодження виробничих потужностей НАК "Нафтогаз", що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без жертв.

Як повідомляв Главред, українська ППО зафіксувала та супроводжувала 261 повітряну ціль, серед яких 67 ракет різних типів та 194 ударних БПЛА і дронів-імітаторів. В результаті знищено 34 ракети та 100 безпілотників ворога. До відбиття атаки залучалися винищувачі F-16 та Mirage-2000, які лише місяць тому прибули в Україну.

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Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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