Помер відомий дизайнер - один із засновників Ukrainian Fashion Week

Співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська поділилася спогадами про Сергія Бизова.

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Помер відомий дизайнер Сергій Бизов / колаж: Главред, фото: zn.ua, instagram.com/ukrainianfashionweek_official

Коротко:

Сергій Бизов - один з авторів ідеї проведення в Україні "Сезонів моди"

Дизайнеру було 57 років

В Україні помер дизайнер Сергій Бизов, який стояв біля витоків Ukrainian Fashion Week. Йому було 57 років. Про смерть модельєра повідомили на офіційній сторінці Ukrainian Fashion Week в Instagram.

Співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська поділилася спогадами про Бизова. Вона розповіла, що саме під час однієї зі зустрічей на кухні разом із Володимиром Нечипоруком вони придумали концепцію Українського тижня моди, визначили його формат та основні правила.

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"Буду пам’ятати покази колекцій Сергія, рівень яких вражає й досі. Буду пам’ятати нашу роботу в L’Officiel. Дякую тобі, Сергію, за ту "планку", яку ти завжди тримав", - написала Данилевська.

Сергій Бизов народився 19 листопада в Кривому Розі. Він здобув освіту в Криворізькому гірничорудному інституті, після чого працював у місцевому будинку моделей. У 1992 році дизайнер відкрив у рідному місті перше приватне ательє. Пізніше він переїхав до Москви, де представив свої перші колекції, а потім жив і працював у Києві.

Бизов став одним з авторів ідеї проведення в Україні "Сезонів моди", а також заснував власне ательє під назвою Sergey Byzov.

Дизайнерка Лілія Пустовіт також вшанувала пам'ять колеги, згадавши його незвичайні творчі рішення. За її словами, однією з знакових подій став показ Бизова в залах Національного музею в Києві у 1990-х роках, для якого він обрав музику ісландської співачки Бйорк.

Пустовіт підкреслила, що Бизов мав не лише талант модельєра, а й тонке відчуття простору, музики та стилю. Він займався оформленням інтер’єрів, розробляв концепції заходів та брав участь у розвитку модних і ресторанних проєктів.

"Коли я думаю про Сергія, я чую Бйорк. Київ, дев’яності, зали Національного музею. Сергій першим провів там показ. Сьогодні важко уявити, якої сміливості це вимагало тоді. А він уже чув, як у цих залах лунатиме Бьорк", - написала дизайнерка Лілія Пустовіт.

Зазначається, що дизайнер вніс зміни в концепцію Sanahunt, відкрив там ресторан і сприяв появі нових брендів. Пізніше він придумав проєкт Spazio, презентацію якого супроводжував показ за участю моделей у спідницях Comme des Garçons. Ще одним його проєктом став The Icon.

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Про захід: Ukrainian Fashion Week Ukrainian Fashion Week (UFW) - головний міжнародний тиждень моди в Україні та перший на території Східної Європи тиждень у форматі prêt-à-porter (готовий одяг), який проводиться в Києві з 1997 року. Захід було започатковано у 1997 році Іриною Данилевською (співзасновницею та незмінною лідеркою проєкту). До 2005 року він називався "Сезони моди". Ukrainian Fashion Week проводиться двічі на рік (зазвичай навесні та восени), демонструючи майбутні сезонні колекції українських дизайнерів. Платформа відкриває нові імена, підтримує розвиток українських брендів, інтегрує локальну fashion-індустрію у світову спільноту та задає тренди в таких напрямках, як сталий розвиток (sustainability), апсайклінг та адаптивний одяг (для військових та ветеранів). Після повномасштабного вторгнення 2022 року UFW запустила ініціативу Support Ukrainian Fashion і проводила сезони на світових подіумах у Лондоні, Парижі, Мілані, Нью-Йорку та інших містах. У вересні 2024 року тиждень моди офіційно повернувся до Києва. У вересні 2026 року в Києві відбувся 59-й сезон UFW (колекції весна-літо 2027), де свої роботи представили 50 українських брендів.

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