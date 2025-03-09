РФ перейшла кордон, 3 мости знищено: боєць ЗСУ розкрив правду про бої на Сумщині

Росіяни змогли вклинитись в оборону українських військ на Сумщині на 500-700 метрів та продовжують активні бойові дії, розповів військовий ЗСУ.

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Боєць ЗСУ розкрив правду про бої на Сумщині / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Росіяни просунулись вглиб Сумщини на 500 - 700 метрів

Українська артилерія та дрони працюють на 20% від можливого

У Курській області РФ тривають бої між підрозділами Сил оборони України та російською армією. За словами військового, який обороняє цей напрямок, російські війська просунулися на 500–700 метрів углиб від державного кордону між селами Журавка та Басівка на Сумщині. Детальніше про ситуацію він розповів Суспільному.

"Дорога Юнаківка—Суджа (забезпечує постачання плацдарму ЗСУ у Курській області РФ) під контролем ворога. Чи не кожні 5 хвилин пролітають російські FPV-дрони. Вони працюють на нових частотах. Наші артилерія, дрони зі скидами працюють на 20% від можливого. Немає змоги підвезти безпілотники, боєкомплект", — сказав військовий. відео дня

За його словами, станом на вечір 8 березня зафіксовано просування російських військ у районі КПП "Суджа". Крім того, вночі над місцевістю активно діють близько п’яти екіпажів російських БпЛА, які здійснюють так зване "вільне полювання". Тим часом ударами дронів на оптоволокні вже знищено три мости.

Що відомо про Суджу / Інфографіка: Главред

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія активізувала зусилля, спрямовані на витіснення українських військових із Курської області. Бойові дії тривають у населених пунктах поблизу міста Суджа. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Опубліковані 8 березня геолокаційні кадри свідчать про нещодавнє захоплення російськими військами села Черкаське Порічне, що розташоване на північ від Суджі.

Ситуація на Курщині та в прикордонних районах Сумщини залишається динамічною, а на цих напрямках тривають активні бої. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Водночас Генштаб ЗСУ в коментарі Українській правді спростував інформацію про масований прорив російських військ на Сумщину, наголосивши, що ситуація в Курській області перебуває під контролем українського командування. У Суджі російська армія зазнає значних втрат.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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