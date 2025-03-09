'Відібрав, як цукерки у дитини': Трамп зробив нову гучну заяву про Зеленського

Про що сказав Трамп:
- Зеленський недостатньо вдячний США за допомогу
- США дали Україні допомоги на 350 мільярдів доларів
Президент Дональд Трамп знову звинуватив українського лідера Володимира Зеленського заявивши, що той брав фінансову допомогу від США "як цукерку у дитини". Трамп назвав Зеленського невдячним і повторив ці звинувачення трохи більше ніж через тиждень після гострої суперечки в Овальному кабінеті. Він також розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні мільярдної військової підтримки. Про це колишній президент США заявив в інтерв’ю Марії Бартіромо на Fox News, передає The Sun.
"Те, що він (Зеленський - ред.) зробив, було схоже на те, як відібрати цукерку у дитини. Він розумний хлопець, і він сильний хлопець, і він забрав гроші з цієї країни (Сполучених Штатів - ред.) за Байдена, як цукерку у дитини - це було так легко з таким же ставленням", - сказав Трамп.відео дня
Він знову згадав про нібито невдячність Зеленського та наголосив, що Сполучені Штати вже передали Україні 350 мільярдів доларів.
"Я просто не думаю, що він вдячний. Ми дали йому 350 мільярдів доларів. Байден ніколи не повинен був виділяти 350 мільярдів допомоги Україні. Він повинен був зрівняти внески з Європою", - сказав Трамп.
Дивіться відео заяви Трампа про Зеленського:
Політика Трампа щодо України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо угоди про видобуток корисних копалин з Україною. В інтерв’ю Fox News він зазначив, що досі очікує на її підписання. Також він прокоментував питання, чи зможе Україна вижити без підтримки Сполучених Штатів.
Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон, якого цитує The Hill, заявив, що президент України Володимир Зеленський кардинально змінив свою позицію щодо цієї угоди після напруженої зустрічі у Білому домі, однак документ так і не був підписаний.
Колишній радник з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що погрози санкціями, які озвучує Дональд Трамп на адресу Росії, не мають реальної ваги. На його думку, така риторика покликана створити враження балансу між Києвом і Москвою, тоді як нові потенційні обмеження не завдадуть Росії суттєвої шкоди.
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