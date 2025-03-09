Зеленський різко змінив думку і фактично вибачився за все - Джонсон

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що радий, що Зеленський погодився підписати угоду з США.

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Джонсон зробив заяву про угоду щодо корисних копалин / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Ключові тези Джонсона:

Зеленський змінив свою позицію щодо угоди про мінерали з США

Президент України, по суті, вибачився та погодився підписати угоду

Яко Зеленський не може підписати угоду, то Україні потрібно "надіслати лідера, який зможе"

Президент України Володимир Зеленський повністю змінив свою позицію щодо угоди про мінерали між США та Україною, яку так і не було підписано після напруженої зустрічі у Білому домі. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, пише The Hill.

"Я дуже вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів змінив свою думку. Фактично, він вибачився за все це. І тепер він каже: "Ні, ні, ми все-таки хотіли б такої угоди", - сказав Джонсон у суботньому ефірі радіошоу Cats Roundtable. відео дня

За його словами, багатьох українців обурило те, як пройшли переговори. Джонсон зазначив, що у США також були незадоволені зустріччю, але "нам потрібно повернути його за стіл переговорів".

Конфлікт у Білому домі

Домовленість щодо мінералів, яку, за словами експрезидента Дональда Трампа, мали підписати 28 лютого у Вашингтоні, передбачала, що США отримають певну компенсацію за фінансову допомогу Україні, водночас зміцнивши українську економіку. Однак угоду так і не підписали через суперечку між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Дж. Ді Венсом.

Під час дискусії Зеленський наголошував, що президент РФ Володимир Путін не може бути надійним переговірником, оскільки неодноразово порушував попередні домовленості щодо припинення вогню. Трамп і Венс у відповідь заявили, що Зеленський недостатньо вдячний за військову допомогу США та має обмежений вплив у можливих переговорах.

"Ви граєте в азартні ігри з Третьою світовою війною. І те, що ви робите, є неповагою до країни, цієї країни", - заявив Трамп.

Зеленський у відповідь зауважив, що США ще не відчули на собі наслідків триваючої війни, оскільки вони географічно далекі від зони бойових дій. Однак він попередив, що це може змінитися в майбутньому, що викликало жорстку реакцію Трампа.

Тиск з боку Вашингтона

Одразу після напруженої зустрічі Зеленський відмовився вибачатися за свої заяви. Проте через кілька днів він назвав зустріч "прикрою" та висловив готовність підписати угоду про мінерали, підкресливши, що вона стане "кроком до більшої безпеки та надійних гарантій".

Джонсон заявив, що Трамп був "захоплений ідеєю" підписання цієї угоди під час зустрічі 28 лютого. Після невдачі з підписанням договору США призупинили надання Україні військової допомоги та обмежили обмін розвідувальними даними.

Що передбачає рамкова угода між Україною та США / Інфографіка: Главред

Попри конфлікт у лютому, у Вашингтоні все ще сподіваються укласти угоду щодо мінералів. Прихильники угоди вважають, що вона допоможе США зміцнити аргументи на підтримку України у випадку нової агресії РФ. Критики ж називають її формою тиску на Київ, яка також може відсторонити Зеленського від переговорів між Трампом і Путіним.

Джонсон також заявив, що якщо Зеленський не здатен укласти "вигідну угоду" для України, тоді країна має "надіслати лідера, який зможе це зробити".

Угода між Україною та США - останні новини

Нагадаємо, 3 березня президент України Володимир Зеленський сказав, що відносини з Дональдом Трампом ще можна врятувати після їхнього конфлікту 28 лютого у Білому домі. Попри напруженість, він заявив про готовність підписати угоду щодо корисних копалин і вважає, що Вашингтон також до цього готовий.

Також, за даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа та Україна планують підписати угоду про корисні копалини після невдалої зустрічі в Овальному кабінеті.

Як повідомляв Главред, Трамп у приватних розмовах дав зрозуміти своїм помічникам, що однієї лише угоди про видобуток корисних копалин між Вашингтоном і Києвом недостатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими. За їхніми даними, Трамп також вимагає від Зеленського змінити позицію щодо мирних переговорів, розглянути територіальні поступки Росії та зробити кроки до проведення виборів.

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