Трансгендерна донька Маска іронічно відреагувала на появу в нього 14 дитини

"Колекція" тата викликає у Вівієн Дженни Вілсон щире здивування.

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Вівієн Дженна Вілсон потролила Ілона Маска через кількість дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/vivllainous

Короткий зміст:

Вівієн Вілсон не підтримує стосунки з Ілоном Маском

Дівчина висловилася про швидко зростаючу кількість дітей батька

Влітку 2022 року первісток підприємця і мільярдера Ілона Маска Ксав'є Александр заявив про свій трансгендерний перехід і відмову від імені батька, зазначивши, що не бажає бути з ним пов'язаним. Ксав'є прийняв ім'я Вівієн Дженна Вілсон.

Дівчина і сьогодні цурається свого біологічного батька, проте не втрачає можливості публічно підколоти його. Зокрема Вівієн дивується, як швидко в неї з'являються брати й сестри - лише за два останні місяці кількість дітей Маска збільшилася до 14.

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Це Вілсон прокоментувала у своєму блозі в Threads. "Якби мені давали по п'ять центів за кожен раз, коли я дізнаюся з Інтернету, що у мене є новий зведений брат або сестра, у мене було б кілька центів - це не так вже й багато, але дивно, що це сталося шість (сім) разів поспіль", - написала вона. Пізніше Вівієн зазначила, що про народження 14-ї дитини Ілона Маска дізналася з Reddit.

Вівієн Дженна Вілсон потролила Ілона Маска через кількість дітей / threads.net/@vivllainous

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Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путєна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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