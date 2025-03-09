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Трамп висловився про угоду з Україною і розповів про своє ставлення до РФ

Олексій Тесля
9 березня 2025, 17:33
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Дональд Трамп прокоментував запитання про те, чи зможе Україна вижити без допомоги США.
Трамп, Україна
Дональд Трамп прокоментував перспективи підписання угоди з Україною / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Президент США заявив про те, що все ще чекає на підписання угоди з Україною
  • Трамп зазначив, що у нього хороші стосунки з Путіним

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нову заяву з приводу підписання угоди про надра з Україною.

В інтерв'ю Fox News він заявив про те, що все ще чекає підписання угоди з Україною щодо копалин.

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При цьому він також прокоментував питання про те, чи зможе Україна вижити без допомоги США.

"Ну вона може не вижити в будь-якому разі, але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Слухайте, цієї війни не повинно було статися, але вона сталася. Тепер ми застрягли в тому, що для цього потрібні двоє. Тепер ми застрягли в цьому безладі", - знову відповів у своїй манері Трамп.

Трамп висловився про угоду з Україною і розповів про своє ставлення до РФ
/ Главред

Крім того, президент США також зазначив, що має добрі стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним і жорстку позицію щодо Росії. За його словами, жорсткість його позиції щодо РФ підтверджують ухвалені в його перший термін на посаді президента санкції.

Дивіться відео - Дональд Трамп відповів на запитання про Україну:

Скріншот
/ Скриншот

Переговори України зі США - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп заморозив важливу підтримку для українських Повітряних сил. Відповідний крок Сполучених Штатів може знизити здатність України протистояти повітряним атакам.

Як писав Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин. На його думку, США також будуть до цього готові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угоду між Україною та Сполученими Штатами "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України" зможуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко та глава МЗС Андрій Сибіга.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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