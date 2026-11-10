Росія готує масований удар по Україні: ГУР розкрило нові цілі ворога

Коротко:
- Під прицілом - елеватори, олійні та молочні заводи, птахофабрики
- Атакувати можуть і підприємства іноземних компаній
- Москва хоче витіснити Україну з агроринків Африки та Азії
Країна-агресорка Росія планує атакувати об'єкти харчової промисловості України. Йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства, що працюють на території країни. Про це з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомило РБК-Україна.
За словами співрозмовника видання, окупанти планують бити по об'єктах зберігання та переробки сільськогосподарських культур. Під прицілом можуть опинитися елеваторна та складська інфраструктура, підприємства з виробництва соняшникової та інших рослинних олій, молоко- та маслозаводи, м'ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчпрому.
Удари можуть зачепити не лише українських виробників, а й об'єкти іноземного бізнесу. Подібні атаки росіяни вже завдавали, раніше було пошкоджено об'єкт американської компанії Cargill.
Навіщо Росія б'є по продовольчій безпеці України
За даними джерела в ГУР, мета Кремля - дестабілізувати ситуацію в Україні ударом по продовольчій безпеці. Після атак росіяни планують розгорнути інформаційну кампанію з деморалізації суспільства.
Крім того, Москва розраховує завдати суттєвих збитків українській економіці та зменшити валютні надходження до бюджету. Агроекспорт залишається одним із ключових джерел валютної виручки для України.
Ще одна ціль - збільшити частку російського експорту агропродукції. Йдеться насамперед про ринки країн Африки, Близького Сходу та Азії, де Україна є одним із головних конкурентів Росії.
Чому Росія атакує економічну інфраструктуру України
Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що росіяни намагаються одночасно досягти кількох цілей. Одна з них - ускладнити роботу транспорту, яким Україна експортує свою продукцію.
"Друга - створити серйозні перешкоди для роботи транспорту, передусім залізничного, і особливо - вантажних перевезень. Адже значна частина нашого експорту до Європи йде залізницею", - наголосив експерт.
Водночас, за його словами, удари мають і психологічний вимір - Кремль розраховує на паніку серед українців.
"Третя мета - посіяти додаткову паніку, яка в перспективі може призвести до хаосу", - пояснив Гончар.
Сенатор США від Північної Кароліни Том Тілліс у коментарі Радіо Свобода назвав удари по аграрних і продовольчих об'єктах частиною ширшої стратегії Кремля. На його думку, наслідки таких атак виходять далеко за межі України.
"Путін, по суті, ухвалив рішення знищити харчову промисловість в Україні та морити голодом людей в Африці заради власних егоїстичних цілей", - заявив сенатор.
Удари Росії по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 9 листопада Росія атакувала Одесу. Унаслідок ранкового удару по інфраструктурі Одеси загинули троє людей. Ще одна жінка перебуває у важкому стані.
Раніше росіяни вдарили по Чернігову. Окупанти атакували два приватні підприємства в місті. Є жертви, під завалами могли залишатися люди.
У жовтні під атакою опинилася Вінниця. У соцмережах писали про влучання у фабрику Roshen під час денної атаки. Місто атакував реактивний ударний дрон.
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Про джерело: ГУР
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