Авіабомби і танки: Франція поставить Україні зброю за рахунок російських активів

На тлі геополітичної нестабільності Франція разом із союзниками посилює власний оборонний потенціал.

https://glavred.net/ukraine/franciya-postavit-ukraine-oruzhie-za-schet-rossiyskih-aktivov-10645709.html Посилання скопійоване

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню / колаж: Главред, фото: УНІАН, Le DL/Fabrice ANTERION

Ви дізнаєтеся:

Франція прискорить передачу танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB

Франція планує подвоїти виробництво авіаційних бомб AASM до 2026 року

Франція надасть Україні на 195 мільйонів євро військову допомогу, використавши відсотки за замороженими російськими активами. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

За його словами, ці гроші будуть використані для постачання 155-мм артилерійських снарядів і авіаційних бомб AASM, які використовуються на українських винищувачах Mirage 2000. Також Франція прискорить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB, які раніше використовувалися французькими військовими.

відео дня

Як пише видання, на тлі геополітичної нестабільності Франція разом із союзниками посилює власний оборонний потенціал. Лікар назвав боєприпаси і радіоелектронну боротьбу ключовими пріоритетами на найближчі роки. Він також наголосив на важливості дронів, роботизації військ, розвитку штучного інтелекту і космічних технологій.

Зокрема, Лекорню заявив, що компанія Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale з двох на місяць 2024 року до чотирьох-п'яти 2026 року.

Також французький уряд планує подвоїти виробництво авіаційних бомб AASM до 2026 року, а випуск протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) подвоїться вже 2025 року.

Для цього французький уряд створює нові промислові партнерства з компаніями Thales, EOS, що працюють у сфері оборонної та військової промисловості.

Військова допомога Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. За словами урядовців та аналітиків, припинення допомоги може мати катастрофічні наслідки для бойових можливостей України.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду сказав, що інформація з польського кордону і хаба американської допомоги в Ясьонку підтверджує повідомлення про припинення військової допомоги США для України. Він зазначив, що немає "жодних підстав" вважати заяви американської сторони "просто словами".

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні - тимчасова, і пов'язана з подіями в Білому домі, що відбулися 28 лютого.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред