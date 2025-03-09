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Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з Курської області: в ISW розповіли деталі

Віталій Кірсанов
9 березня 2025, 07:39
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Російські війська нібито нещодавно захопили село Черкаське Порічне на північ від Суджі.
ISW
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з Курської області / Колаж: Главред, фото: DeepState, УНІАН

Що пишуть в ISW:

  • Росіяни захопили Лебедівку та Кубаткин
  • Росіяни захопили Вікторівку та Миколаївку
  • Російські війська почали атаки на місто Суджа

Армія Росії активізувала спроби витіснити українських військових із Курської області. Бойові дії ведуться в населених пунктах біля міста Суджа. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни(ISW).

За даними оприлюднених 8 березня геолокаційних кадрів, російські війська нещодавно захопили село Черкаське Порічне на північ від Суджі.

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Російські військові блогери стверджують, що підрозділи 30-го мотострілецького полку (72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу) і 1427-го мотострілецького полку (сформованого під час часткового призову в запас у 2022 році), просуваються в районі Черкаського Порічного.

Пов'язаний із Кремлем блогер стверджував, що повітряно-десантні підрозділи захопили Лебедівку (на захід від Суджі), а інший блогер стверджував, що російська армія захопила Кубаткін (на північ від Суджі) і просунулися на відстань до восьми кілометрів углиб українського виступу.

Російське джерело стверджувало, що бої тривають уздовж лінії Лебедівка - Кубаткін - Бондарівка (на північному заході та сході від Суджі), проте ситуація в цій місцевості не зрозуміла.

За даними російських джерел, війська РФ, включно з підрозділами 22-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія), захопили Вікторівку і Миколаївку. Тоді як підрозділи 9-го мотострілецького полку (18-та мотострілецька дивізія, 11-та АК Ленінградського військового округу) і 34-ї мотострілецької бригади (49-та загальновійськова армія, Південний військовий округ) просуваються в районі Малої Локни (все на північний захід від Суджі).

Російські військові блогери стверджують, що підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) наступають на Микільський (на північний захід від Суджі). Блогери стверджують, що російські та чеченські підрозділи спецпризначенців "Ахмат" захопили Мартинівку (на північний схід від Суджі), а підрозділи 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот) просуваються на захід від Курилівки (на південь від Суджі).

Російський військовий блогер стверджує, що російські сили нещодавно скористалися невдалою ротацією українських військ для просування під Суджею, а неназваний український командир, який діє в Курській області, повідомив виданню New York Post, що приблизно від 8 до 10 російських машин нещодавно прорвалися через українські позиції під Суджею і змогли швидко просунутися вперед. Ймовірно, він мав на увазі нещодавнє просування російських військ на південь від Суджі між Курилівкою та Гуєвим.

Крім того, зазначають в ISW, російські війська також почали атаки на саме місто Суджа 8 березня. Російські блогери стверджували, що поблизу населеного пункту атакують елементи чеченської спецгрупи "Аїда", 30-го мотострілецького полку, 11-ї бригади повітряно-десантних військ, штурмового загону "Ветеран" (Добровольчий корпус Росії) і 177-го морського піхотного полку (Каспійська флотилія).

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, ситуація в Курській області загострилася, проте українське командування не планує виводити війська. Наразі активно вживаються заходи для стабілізації фронту, зокрема готується низка контрзаходів для поліпшення позицій.

Агресор намагається створити тактичну перевагу, перерізавши важливу транспортну артерію Суджа-Суми, щоб оточити українські підрозділи та ускладнити їхній рух. Наразі ширина українського плацдарму на Курському напрямку скоротилася до 11 км.

Як повідомляв Главред, у районі Суджі активні бойові дії веде переважно північнокорейська армія, яка зазнає значних втрат. Українські артилерійські підрозділи завдали потужного удару по одній зі штурмових груп північнокорейців.

Генштаб ЗСУ стверджує, що ситуація в Курській області залишається під контролем українського командування. Тривають інтенсивні бої на напрямках Кореневе-Суджа і південніше Суджі. Російські спецпризначенці та підрозділи з КНДР зазнали великих втрат.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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