Партизани провели диверсію на залізниці у Криму: які наслідки

Агенти завдали удару по залізничній інфраструктурі, знищивши релейну шафу.

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У росіян серйозні проблеми з логістикою / Колаж: Главред, фото Міноборони РФ, скріншот із відео

Коротко:

Партизани провели успішну операцію у Криму

Результат - перекидання техніки ворога затримано залізницею

Окупанти зіткнулися з проблемами у постачанні

Представники українського підпілля здійснили успішну операцію зі зриву постачання палива російським окупантам, які перебувають у Запорізькій області. Диверсія була проведена у Джанкойському районі окупованого Криму. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

Агенти зазначили, що вони вистежували склад із паливом, який прямував до Запорізької області.

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Після цього агенти руху "завдали удару по залізничній інфраструктурі, знищивши релейну шафу".

Внаслідок атаки техніка застрягла на залізниці, що призвело до проблем з постачанням для окупантів.

"Диверсія була проведена біля н. п. Стовпове, Джанкойського району. Наш агент справедливо зазначив: Крим - це Україна, а кожен окупант буде знищений", - написали партизани.

Удари по ворожих цілях - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на Генштаб, Повітряні Сили ЗСУ 3 березня завдали високоточного удару по командному пункту росіян на Донеччині. Зазначається, що удар був здійснений по населеному пункті Калініна Донецької області. Там розташовується 98 гвардійська повітряно-десантна дивізія російської армії. Відомо, що атака суттєва ускладнила координацію дій між військовими підрозділами повітряно-десантної дивізії.

У ніч на 4 березня, Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали ударів по ключових об’єктах російських військ. Зокрема, в Ростовській області уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру, яка забезпечувала постачання пального для армії РФ. Зафіксовано потужні вибухи та масштабну пожежу.

Нагадаємо, 27 лютого українські захисники вдарили по житловій будівлі біля окупованого села Копані Пологівського району Запорізької області, яка використовувалася окупантами РФ.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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