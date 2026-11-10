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Трамп допрацює свій термін, але є нюанс: що загрожує республіканцям у 2028 році

Юрій Берендій
10 листопада 2026, 15:20
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Іран прагне дотиснути Трампа після провалу республіканців на виборах у США, при цьому час працює на Тегеран, вважає політолог.
Трамп допрацює свій термін, але є нюанс: що загрожує республіканцям у 2028 році
Трамп опинився у цугцванзі через війну з Іраном: чому найбільші проблеми чекають на республіканців у 2028 році / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

  • Трамп шукатиме вихід із війни з Іраном, не втративши обличчя
  • Золотарьов скептично оцінює продовження війни та ядерний удар
  • Наслідки поразки республіканців ляжуть на наступника Трампа

Після провалу республіканців на проміжних виборах в США Дональд Трамп шукатиме можливість вийти з конфлікту з Іраном, оскільки подальше загострення може ще більше ускладнити його політичне становище. Політолог Андрій Золотарьов скептично оцінює перспективу продовження війни та вважає ядерний удар по Ірану малоймовірним. Про це повідомив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю Главреду.

"Трамп тепер шукатиме варіанти виходу з ситуації, в якій опинився. Це цугцванг: кожен наступний крок погіршує його становище. Але йому потрібно не втратити обличчя. До речі, саме тому Трамп уже визнає, що війна з Іраном згубно позначилася на цінах на дизельне паливо, і не звинувачує в цьому Зеленського", - зазначив Золотарьов.

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Окремим чинником розвитку подій залишається позиція Тегерана. Іранська сторона, на думку політолога, зацікавлена у подальшому тиску на американську адміністрацію та не має причин поспішати з поступками.

"У свою чергу Іран зацікавлений у тому, щоб дотиснути Трампа. Він чудово розуміє, що час працює на нього. Тому в Тегерані вітають результат цих виборів", - наголосив Золотарьов.

Водночас політичні наслідки нинішньої ситуації можуть виявитися відкладеними. Золотарьов вважає, що основні труднощі для республіканців виникнуть під час підготовки до наступної президентської кампанії у США, запланованої на 2028 рік. Сам Трамп, за прогнозом політолога, зможе завершити свою каденцію.

"Втім, важливо зазначити, що для Трампа нічого фатального не станеться. Проблеми будуть у його наступника, який піде на президентські вибори у 2028 році. Для республіканців, поза всяким сумнівом, усе складається найгіршим чином. Але Трамп допрацює свій термін, я в цьому не сумніваюся", - заявив Золотарьов.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Війна США з Іраном - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, влада США попередила країни Перської затоки про необхідність підготуватися до можливого короткострокового, але інтенсивного військового конфлікту з Іраном після проміжних виборів до Конгресу. Як повідомляла The Wall Street Journal, американські військові вже перекидають на Близький Схід системи протиповітряної оборони Patriot і поповнюють запаси боєприпасів. Серед потенційних цілей операції джерела видання назвали іранську інфраструктуру та ядерні об'єкти.

Демократична партія відібрала в республіканців контроль над Сенатом США за попередніми підсумками проміжних виборів 3 листопада. За даними Associated Press, співвідношення мандатів у Сенаті становить 54 проти 42 на користь демократів. На момент підрахунку демократи мали 224 місця в Палаті представників, а республіканці - 135.

Конгресмен від Кентуккі Томас Массі заявив, що ініціює голосування за імпічмент міністра оборони США Піта Гегсета, щойно Конгрес повернеться до роботи. Як пише CNN, частина республіканців вважає Гегсета відповідальним за розгромну поразку партії на проміжних виборах. Віцепрезидент США Джей Ді Венс 4 листопада заявив, що причиною поразки республіканців стала війна.

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Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

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