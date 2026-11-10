Переговори в Абу-Дабі між Україною, США та Росією завершились - що відомо

За даними ЗМІ, сторонам вдалось домовитись про проведення нового масштабного обміну полоненими.

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Що відомо про результати переговорів в Абу-Дабі 11 листопада / Колаж: Главред

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Про що говорили представники України, США та Росії

Про що вдалось домовитись

Які гарантії безпеки обговорюють в Абу-Дабі

У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів завершився перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо врегулювання війни. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Главред з'ясував, як пройшли переговори України, США та Росії в Абу-Дабі.

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Скільки тривали переговори

Перший раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі завершився після кількох годин роботи представників України, Сполучених Штатів та Росії. Зустріч відбувалася в межах дипломатичних зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни та визначення майбутніх умов безпеки.

За інформацією ЗМІ, учасники перебували за столом переговорів понад чотири години. Після завершення першого дня сторони домовилися продовжити роботу наступного ранку, 11 листопада.

Водночас протягом переговорного дня повідомлялося про технічну перерву.

Що Україна, США та Росія обговорили на першому раунді переговорів

Як повідомило джерело Української правди, наближене до української делегації, основна увага учасників першого раунду була зосереджена на гарантіях безпеки. Йшлося не лише про майбутні механізми захисту України, а й про ширшу систему європейської безпеки.

Окремо учасники розглянули вимоги Росії щодо її власної безпеки. Також представники трьох країн торкнулися питань, які стосуються відновлення України після завершення бойових дій та формування нової системи міжнародних відносин у Європі.

За словами співрозмовника видання, українська делегація та європейські партнери наполягають на чіткій послідовності дій. Спочатку потрібно припинити війну, і лише після цього переходити до обговорення довгострокових безпекових домовленостей.

"Ключова позиція української сторони – спочатку має бути припинення війни. Тільки після цього можливий перехід до формування нової архітектури безпеки в Європі, яка має забезпечити довгострокову стабільність і не допустити повторення агресії", - повідомило джерело "Української правди".

Учасники також обговорили післявоєнне майбутнє України. Як повідомили джерела РБК-Україна, учасники розглядали перспективи відновлення країни та створення механізмів, які могли б зменшити ризик повторення збройного протистояння.

Українська сторона наполягає на дотриманні послідовності дипломатичного процесу. Обговорення нової системи безпеки не повинно підміняти головне завдання - завершення російської агресії.

Про що Україна, США та Росія домовилися на переговорах

За інформацією джерела "Української правди", наближеного до української делегації, Україна, США та Росія погодили проведення масштабного обміну полоненими. Його планують організувати найближчим часом, однак конкретних термінів і кількості людей, яких можуть повернути, джерело не назвало.

"За результатами першого дня тристоронніх переговорів є важливий результат роботи нашої делегації - вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими найближчим часом", - повідомив співрозмовник видання.

Що США заявили про готовність Росії до миру та переговори в Абу-Дабі

Під час першого дня тристоронніх переговорів в Абу-Дабі посланець і зять президента США Джаред Кушнер публічно прокоментував дипломатичний процес. Він розповів про попередні контакти з президентами України та Росії, позицію Дональда Трампа щодо завершення війни та очікування американської сторони від зустрічей. За словами представника США, Білий дім прагне не лише припинити бойові дії, а й створити умови для довгострокової стабільності між Україною, Росією та Європою.

Кушнер наголосив, що президент США Дональд Трамп особисто зацікавлений у завершенні війни та доручив своїм представникам докласти додаткових дипломатичних зусиль. Американська адміністрація, за його словами, занепокоєна людськими втратами, кількістю загиблих і гуманітарними наслідками російської агресії.

"Я скажу, що за останні два місяці ми мали справді хороші дискусії з президентом Зеленським та президентом Путіним, і президент Трамп справді прагне миру. Він вважає, що ця війна триває вже занадто довго. Він дуже стурбований величезними втратами, які вона завдає багатьом людям, кількістю загиблих, гуманітарними проблемами, які вона спричинила. І він справді попросив нас докласти додаткових зусиль, щоб спробувати знайти рішення, яке, сподіваємося, покладе край війні, але також залишить обидві сторони в набагато сильнішій позиції, щоб почати використовувати весь потенціал того, чого здатні досягти їхні дві дивовижні країни. Тому було дуже приємно поговорити з усіма", - зазначив Кушнер.

Хроніка завершення війни РФ проти України Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Оцінюючи попередню дипломатичну роботу, представник американської адміністрації повідомив про певне зближення позицій учасників. Він також дав зрозуміти, що американська сторона має напрацювання, які планує використати під час наступних раундів консультацій.

"Ми скоротили розрив у тому, що нам потрібно зробити, і я думаю, що у нас є кілька гарних ідей щодо того, як це подолати", - сказав посланець президента США.

Окремо Кушнер розповів про підготовчі зустрічі з українськими представниками та європейськими партнерами. За його словами, американська сторона протягом останніх двох місяців підтримувала регулярний контакт із союзниками, а частина пропозицій, які планували розглядати в Абу-Дабі, була напрацьована спільно.

"І ми щойно завершили дуже гарну зустріч з українцями, з нашими європейськими партнерами, з якими ми також щодня працювали протягом останніх двох місяців, зокрема. І я думаю, що багато ідей, які ми обговорюватимемо сьогодні, - це ідеї, які ми всі разом генерували", - повідомив Кушнер.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Ще однією центральною темою його виступу стало питання готовності Росії, України та європейських держав до мирного врегулювання. Американський представник зазначив, що європейські партнери регулярно цікавляться справжніми намірами Москви, тоді як російська сторона, за його словами, ставить аналогічні запитання щодо України та Європи.

Кушнер послався на розмови з Володимиром Путіним, які він проводив разом зі Стівом Віткоффом, і висловив переконання, що російський диктатор та воєнний злочинець нібито допускає можливість миру за певних умов. Водночас він наголосив, що переговори мають охоплювати не тільки двосторонні суперечності, а й гуманітарні питання та майбутні відносини у сфері безпеки.

"Те, що ми бачимо з обох сторін, і запитання, яке нам найчастіше ставлять європейці, це: чи справді росіяни та цей президент готові до миру? І з того, що ми зі Стівом почули від нього, ми можемо дуже твердо сказати, що віримо в це за правильних умов. А потім росіяни ставлять ті самі питання щодо українців та європейців. Чи справді вони готові до миру? Тож сьогодні сподіваємося не лише обговорити двосторонні питання між країнами та те, як нам покласти край війні та надати належну гуманітарну допомогу, але й те, як нам створити правильні відносини у сфері безпеки між Україною, Росією та Європою, щоб не лише покласти край цій війні, а й створити нові рамки та нове розуміння, спираючись на різні інституції та розуміння минулого", - пояснив представник США.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Кушнер також назвав одним із завдань формування нової системи міжнародних відносин, яка допоможе запобігти повторенню нинішнього протистояння. За його словами, потрібно оцінити ефективність наявних механізмів безпеки, з'ясувати, чому вони не змогли запобігти війні, і на цій основі сформувати нові домовленості.

"Ми беремо те, що працює, намагаємося визначити, що зазнало невдачі, поки ми перебуваємо в цій позиції, і, сподіваємося, створимо нові рамки, які приведуть нас до десятиліть, якщо не століть, миру. Сподіваємося, що це буде остання війна, яку ми тут маємо, і ми зможемо цього досягти. Тож я хочу подякувати всім, хто має таку мужність прийти сюди сьогодні", - сказав він.

Наприкінці виступу Кушнер визнав, що переговори ускладнюють сильні емоції, пов'язані з війною в Україні. Водночас він позитивно оцінив готовність учасників приїхати до Абу-Дабі та висловив сподівання на продуктивну роботу протягом наступних кількох днів.

"Я знаю, що в обох сторін, в Європі, Україні та Росії, з цього приводу панують сильні емоції, але я справді ціную мужність і лідерство, які всі тут демонструють, приїхавши сюди сьогодні, і думаю, що у нас будуть дуже продуктивні кілька днів", - наголосив Джаред Кушнер.

Що заявили представники України та Росії про перебіг переговорів

Представники української та російської делегацій також прокоментували перебіг переговорів. Голова української делегації Рустем Умєров акцентував на необхідності досягнення результату, який забезпечить тривале завершення війни та захист України від нової агресії.

Умєров позитивно оцінив попередні дискусії та відзначив роль США й європейських партнерів у пошуку рішень щодо безпеки. Водночас головним критерієм успішності зустрічей він назвав реальні результати для української держави.

"Наш народ чекає на закінчення цієї війни, і ми сподіваємося, що досягнемо тривалого миру для України і на гарантіях безпеки. Ми також зосередимося на цілях цієї зустрічі, щоб досягти результатів для досягнення цього міцного миру", - сказав глава СЗР Рустем Умєров.

СЗР / Інфографіка: Главред

Керівник російської делегації Володимир Мединський також висловився про переговори. Він пов'язав перспективи подальшого просування з розширенням представництва та професійного рівня учасників переговорних груп.

"Сьогоднішня зустріч з цими представницькими делегаціями, оскільки вони стають більшими та більш професійними, дозволить нам просунутися до миру в інтересах народів як Росії, так і України", - заявив Володимир Мединський.

Про переговори також висловився верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Він звернув увагу на необхідність перегляду попередньої моделі міжнародного порядку, яка не змогла запобігти масштабним збройним конфліктам.

За його словами, нинішні міжнародні переговори мають стати частиною ширшого процесу переосмислення системи глобальної безпеки, щоб запобігти повторенню подібних воєн.

Чому склад російської делегації привернув увагу під час переговорів

Окремий резонанс викликав склад російської делегації. За інформацією The Wall Street Journal, до переговорної групи Москви включили Дмитра Мінаєва - керівника Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Росії, якого українська сторона пов'язувала зі спробою вбивства Кирила Буданова.

Буданов, який раніше очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України, а нині керує Офісом президента, також бере участь у переговорах з українського боку. Тому присутність представника російської спецслужби, якого пов'язують із попередніми операціями проти українських розвідників, привернула особливу увагу.

До основного складу увійшли помічник президента Росії Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, Сергій Рябков, начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ Олексій Комков, а також начальник Головного управління Генерального штабу Ігор Костюков.

Експертну групу сформували із заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Юрія Жигарловського, першого заступника начальника управління інформації Генштабу Олександра Зоріна, керівника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитра Мінаєва, заступниці начальника Управління президента з державної політики в гуманітарній сфері Олени Подобреєвської, директора Другого департаменту країн СНД МЗС Олексія Поліщука та директора Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєнням МЗС Олега Постнікова.

Четверо представників російської сторони вперше беруть участь у переговорах такого формату. Серед них - Олексій Комков і Сергій Рябков з основної групи, а також Дмитро Мінаєв та Олег Постніков з експертної команди.

Особливу роль у цьому складі може відігравати Сергій Рябков. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну він брав участь у переговорах зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки в Європі. Його залучення пов'язують із наміром американської сторони обговорити нову архітектуру європейської безпеки.

Олексій Комков до 2016 року очолював другу службу Управління власної безпеки ФСБ, яка займалася контррозвідувальною діяльністю всередині російської спецслужби. Пізніше він керував усім Управлінням власної безпеки, а згодом обіймав посаду заступника начальника служби військової контррозвідки.

У 2024 році Комков очолив службу оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ. Його робота пов'язана з діяльністю російських спецслужб і міжнародними контактами.

Особливу увагу привернула присутність Дмитра Мінаєва. Він очолює Департамент контррозвідувальних операцій ФСБ, який, за інформацією українських посадовців, пов'язували з операціями проти українських військових розвідників.

Зокрема, українські чиновники, які спілкувалися з журналістами The Wall Street Journal, звинувачували цей підрозділ у причетності до вибухів автомобілів у 2017 році. Тоді загинули співробітники ГУР та СБУ Максим Шаповал і Олександр Хараберюш.

Також українська сторона пов'язувала структуру з невдалою спробою вбивства Кирила Буданова у 2019 році. На той момент він ще не очолював Головне управління розвідки.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович раніше також писав про діяльність цього департаменту в контексті кампанії російських спецслужб із затримання американських громадян для подальшого обміну на засуджених у західних країнах росіян.

Ще один новий учасник російської переговорної групи - Олег Постніков, який очолює профільний департамент МЗС із питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями. Його залучення може бути пов'язане з обговоренням обмежень щодо окремих видів ракетного озброєння.

За інформацією Financial Times, європейські офіційні особи висловлювали готовність обговорювати договори, які передбачають обмеження розміщення певних ракет. Це питання може стати частиною ширшої дискусії про майбутню систему європейської безпеки.

Які гарантії безпеки для України та Європи обговорюють союзники

Паралельно з підготовкою до тристоронніх переговорів Україна, США та європейські партнери оприлюднили спільну заяву щодо майбутнього безпекового устрою. Відповідну заяву опублікували на сайті Ради Європейського Союзу та поширив спецпредставник США Стів Віткофф.

У консультаціях брали участь представники України, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та НАТО. Центральною темою стала координація зусиль для завершення російської війни проти України та створення умов для тривалого миру.

Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають ґрунтуватися на повазі до суверенітету України, її територіальної цілісності та права самостійно ухвалювати рішення. Окремою умовою визначено наявність дієвих гарантій безпеки для української держави.

У спільній заяві також ідеться про необхідність створення практичної системи безпеки, яка доповнюватиме наявні механізми та допоможе сформувати довіру між учасниками майбутнього врегулювання.

"Спільна мета полягає в розробці практичної та взаємодоповнювальної системи безпеки, яка зміцнить довгострокову безпеку України та створить необхідну довіру для досягнення домовленості шляхом переговорів", - ідеться в повідомленні.

Окрему увагу під час консультацій приділили майбутній архітектурі європейської безпеки після завершення війни. Представники держав обговорили можливість використання вже наявних європейських безпекових інституцій та міжнародних угод для формування нової системи захисту.

Серед завдань також назвали зменшення ризику виникнення нових конфліктів і створення механізмів, які допоможуть запобігати небезпечній ескалації. Це питання важливе для запобігання новій російській агресії.

Водночас учасники консультацій підтвердили, що НАТО залишатиметься центральним елементом колективної оборони євроатлантичного простору.

США, Україна та європейські партнери домовилися продовжувати тісну взаємодію протягом переговорного процесу. Їхньою спільною метою визначено перехід до ширших багатосторонніх переговорів за участю європейських представників і досягнення всеосяжного та тривалого миру.

Чого чекати від мирних переговорів - коментар експерта

Ослаблення позицій Дональда Трампа після виборів у США може змусити Володимира Путіна відмовитися від ультимативних вимог на переговорах. Водночас Європа досі не виробила спільної стратегії щодо Росії, що ускладнює її участь у переговорному процесі. Про це повідомив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

Європейські країни наразі зосереджені на пошуку політиків, які представлятимуть їх за столом переговорів. Однак перед цим їм необхідно узгодити спільний підхід до відносин із Москвою.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії", - зазначив дипломат.

Окремим чинником, здатним змінити переговорні розклади, Огризко вважає внутрішньополітичну ситуацію у США. Зміна становища американського президента може позначитися і на поведінці російського керівництва.

"Якщо позиції Трампа стануть слабшими, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - пояснив він.

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