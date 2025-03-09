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Угоди про копалини Трампові замало: названа умова відновлення допомоги Україні

Юрій Берендій
9 березня 2025, 14:08оновлено 9 березня, 14:53
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За даними ЗМІ, Трамп готовий відновити військову допомогу Україні у разі зміни її позиції щодо мирних переговорів та початку підготовки до виборів.
Угоди про копалини Трампові замало: названа умова відновлення допомоги Україні
Трамп хоче більшого ніж просто угода про копалини / Колаж: Главред, фото: скріншот foxnews.com/video, nato.int

Про що йдеться у матеріалі NBC News:

  • Угода про корисні копалини мало, щоб США відновили військову допомогу Україні
  • Трамп вимагає від України перегляду позицій щодо територіальних поступок та виборів

Президент Дональд Трамп у приватних розмовах дав зрозуміти своїм помічникам, що однієї лише угоди про видобуток корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде недостатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими з Україною. Про це повідомляє NBC News із посиланням на представника адміністрації та іншого американського чиновника.

За їхніми словами, Трамп вимагає не лише підписання угоди, яка надасть США частку в українських мінеральних ресурсах, а й змін у позиції президента Володимира Зеленського щодо мирних переговорів, зокрема готовності поступитися територіями на користь Росії. Також, за даними джерел, Трамп хоче, щоб Зеленський зробив кроки у напрямку проведення виборів в Україні, а можливо, навіть пішов у відставку.

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Вибори в Україні наразі неможливі через дію воєнного стану, запровадженого після вторгнення Росії у 2022 році, що передбачено конституційними нормами.

"Як продемонстрував президент Трамп, зачитуючи послання президента Зеленського на спільному засіданні, українці досягли позитивних зрушень. Під час зустрічей у Саудівській Аравії наступного тижня ми сподіваємося почути більше позитивних зрушень, які, сподіваємося, врешті-решт покладуть край цій жорстокій війні та кровопролиттю", - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз, відповідаючи на запитання про вимоги Трампа.

Після оголошення Сполученими Штатами паузи в обміні обладнанням і розвідданими цього тижня, Росія активізувала атаки на Україну.

Однак, як зазначають американський чиновник і представник адміністрації, у США немає доказів, що припинення обміну розвідданими безпосередньо вплинуло на інтенсивність російських ударів. За їхніми словами, ці масштабні атаки, ймовірно, були сплановані ще до того, як було призупинено передачу розвідувальної інформації та військової допомоги.

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Які найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що Україна має вагомі козирі, зокрема й на міжнародній арені. Водночас ключове питання полягає в тому, чи зможе українська правляча еліта ефективно ними скористатися.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження жорстких санкцій проти Росії, а також введення тарифів на російські товари. Про це він повідомив у Truth Social.

Після масованої ракетної атаки Росії на Україну 7 березня Трамп зробив суперечливі заяви. Виступаючи в Білому домі, він зазначив, що зараз йому складніше вести переговори з Україною, ніж із Росією.

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Що відомо про NBC News?

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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