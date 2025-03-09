РФ била по Україні тисячами КАБів, БПЛА і ракет: Зеленський про деталі ударів

Головне:
- Ворог використав близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів
- У цій зброї - понад 82 тисячі іноземних складових
За минулий тиждень країна-агресор РФ здійснила сотні атак на Україну із застосуванням різних видів зброї.
Ворог використав близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів, повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.
"Кожен Shahed, кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, - це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї - понад 82 тисячі іноземних складових", - зазначив глава держави.
Він наголосив, що Україна щодня працює з партнерами, щоб ухвалювалися рішення саме для підтримки, яка рятує життя: постачання ППО, інвестиції в українське оборонне виробництво, посилення санкцій проти Росії.
"І ми продовжуємо нашу роботу, щоб наблизити чесний мир і забезпечити надійні гарантії безпеки", - додав Зеленський.
Дивіться відео - РФ завдає масованих ударів:
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в дев'яти областях України гриміли вибухи: РФ вдарила десятками дронів. Підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів.
Як повідомляв Главред, у Києві працювали сили і засоби ППО через ворожу повітряну атаку із застосуванням безпілотників.
Раніше російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.
Інші новини:
- Дрони СБУ знеструмили і зупинили важливий об'єкт на Кубані - деталі
- Російські дрони атакували вночі Київ, будинки та машини горіли в трьох районах
- РФ атакувала Київ та Одесу дронами, на Харків ворог скинув КАБ: що відомо
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред