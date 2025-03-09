РФ била по Україні тисячами КАБів, БПЛА і ракет: Зеленський про деталі ударів

Україна щодня працює з партнерами, щоб ухвалювалися рішення для її підтримки.

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Володимир Зеленський розповів про удари РФ по Україні / Офіс президента України, міноборони України

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Ворог використав близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів

У цій зброї - понад 82 тисячі іноземних складових

За минулий тиждень країна-агресор РФ здійснила сотні атак на Україну із застосуванням різних видів зброї.

Ворог використав близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів, повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

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"Кожен Shahed, кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, - це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї - понад 82 тисячі іноземних складових", - зазначив глава держави.

/ Інфографіка: Главред

Він наголосив, що Україна щодня працює з партнерами, щоб ухвалювалися рішення саме для підтримки, яка рятує життя: постачання ППО, інвестиції в українське оборонне виробництво, посилення санкцій проти Росії.

"І ми продовжуємо нашу роботу, щоб наблизити чесний мир і забезпечити надійні гарантії безпеки", - додав Зеленський.

Дивіться відео - РФ завдає масованих ударів:

/ Скриншот

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в дев'яти областях України гриміли вибухи: РФ вдарила десятками дронів. Підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів.

Як повідомляв Главред, у Києві працювали сили і засоби ППО через ворожу повітряну атаку із застосуванням безпілотників.

Раніше російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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