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Україна очікує озброєння на $400 млн за програмою USAI: заява дипломата

Віталій Кірсанов
10 листопада 2026, 15:30
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Головним пріоритетом Києва залишаються ракети-перехоплювачі PAC-3 для системи Patriot, але у Вашингтоні посилаються на їхній дефіцит.
Україна очікує озброєння на $400 млн за програмою USAI: заява дипломата
Озброєння на 400 млн доларів для України / Колаж: Главред, фото: defense.gov

Коротко:

  • Пентагон дав Києву позитивний сигнал щодо 400 млн доларів USAI
  • Деталі поставок ще узгодять з Міноборони України
  • Головний пріоритет - ракети PAC-3 для Patriot

Україна найближчим часом може отримати додаткові поставки озброєння на 400 млн доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) - Пентагон надіслав Києву позитивне повідомлення щодо цих коштів. Йдеться про кошти, передбачені на поточний фінансовий рік, на тлі суперечок у Вашингтоні щодо допомоги Києву.

Про це розповів тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік в інтерв’ю ICTV. За його словами, американська сторона поки що не розкрила подробиць.

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Дипломат уточнив, що зараз Київ чекає від Пентагону більш детальної інформації щодо поставок.

"Сьогодні ми отримали позитивне повідомлення від Пентагону щодо 400 млн доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), які були передбачені на цей фінансовий рік. Зараз ми чекаємо на більш детальну інформацію від Пентагону, але позитивна новина полягає в тому, що, сподіваюся, найближчим часом ми зможемо побачити додаткові поставки для Сил оборони України", - розповів Сенік.

За його словами, американська сторона підтвердила, що конкретні поставки можна буде побачити найближчим часом, однак деталі ще належить узгодити з Міністерством оборони України. Ще 6 листопада, як писала "Європейська правда", Сенік заявляв, що Київ не має підтвердження від американської сторони щодо розподілу цих коштів.

Що Україні потрібно в першу чергу?

Сенік додав, що Київ також розраховує на нові пакети допомоги в рамках програми PURL. Головним пріоритетом України залишається прискорення поставок ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

"Пентагон, як і раніше, посилається на нестачу ракет як для самих США, так і для інших союзників. Вони чудово розуміють пріоритети української сторони, і ми продовжуємо наголошувати на цьому", - сказав дипломат.

За словами Сеника, питання поставок порушують конгресмени та сенатори обох партій. Україна також хоче обговорити його з Держдепартаментом США.

"Коли вже є доступні ресурси, фінансування, виникає логічне запитання: чому ми так довго чекаємо, щоб отримати ці перехоплювачі?" - заявив дипломат.

Серед інших критично важливих потреб України Сенік назвав:

  • ракети для винищувачів F-16, їхнє обслуговування та запасні частини;
  • ракети для систем NASAMS;
  • ракети для комплексів Hawk.

Що відомо про 400 млн доларів за програмою USAI?

Наприкінці вересня агентство Reuters повідомляло, що з 400 млн доларів USAI було зарезервовано 307 млн, а решту 93 млн планували зарезервувати до кінця фінансового року 30 вересня. За даними агентства, які наводило видання LIGA.net, ракет для Patriot у цьому пакеті не буде.

Перші поставки з цього пакету - озброєння та запчастини для бронетехніки - розпочалися у вересні, решту планують передати до жовтня 2029 року. Паралельно ВПС США, як писало видання Air Force Times, запросили у оборонних підрядників понад 1000 крилатих ракет ERAM для України з завершенням поставок протягом 15 місяців після укладення контракту.

Скільки Patriot потрібно Україні для захисту від балістичних ракет?

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю "Главреду" звернув увагу, що системи Patriot прикривають лише окремі точки країни.

"Системи Patriot сьогодні розміщені у нас лише в кількох місцях. Територія України - 600 тисяч квадратних кілометрів. Зараз приблизно 100 тисяч окуповані, 500 тисяч - не окуповані. Щоб покрити ці 500 тисяч квадратних кілометрів, потрібно щонайменше 500 (!) Patriot. А у нас навіть десятка немає", - зазначив експерт.

Тому, за його оцінкою, навіть велика кількість перехоплювачів не вирішить проблему: армія країни-агресора РФ просто перенесе удари на незахищені райони.

"Припустимо, завтра ми отримаємо мільйон PAC-3 і прикриємо Київ. Куди почнуть бити росіяни? По всій решті території України, де живуть такі самі українці, як і в Києві", - пояснив Світан.

Експерт брюссельського офісу фонду German Marshall Fund Ієн Лессер у коментарі Bloomberg, який наводить УНІАН, вважає, що навіть повне припинення допомоги з боку США не зруйнує оборону України, але завдасть їй політичного удару.

"Якщо США повністю припинять допомогу, Україна, на мій погляд, зможе адаптуватися. Але з політичної та стратегічної точок зору це стане вкрай негативним сигналом - сигналом, який додасть впевненості Москві", - вважає він.

Військова допомога США Україні - новини

Як повідомляв Главред, демократи в США розглядають виділення Києву близько 15 млрд доларів військової допомоги. За даними Financial Times, до нового пакету військової допомоги можуть увійти додаткові ракети-перехоплювачі для ППО та ширший доступ до американської розвідки. Також обговорюється збереження для України Starlink та розширення санкцій проти Москви.

Німеччина тим часом не може швидко поповнити власні запаси систем протиповітряної оборони. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зробив тривожну заяву щодо Patriot, визнавши, що Берлін поки що не зможе передавати нові комплекси. Цю тему планують обговорити в середині листопада на зустрічі у форматі Рамштайн.

У Конгресі США також лунають заклики прискорити підтримку Києва. Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що США можуть і повинні якомога швидше відновити військову допомогу Україні. До Конгресу планують внести спеціальний законопроєкт, який також передбачає посилення санкцій проти Росії.

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Про програму: USAI

Ініціатива сприяння безпеці в Україні або USAI - це програма фінансування Міністерства оборони США, спрямована на підвищення здатності України ефективно захищатися від російської агресії шляхом подальшого навчання її Збройних сил, оснащення та консультативних ініціатив, пише Вікіпедія.

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