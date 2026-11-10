"Буде футбольна команда": Аліна Гросу заговорила про другу вагітність

Аліна Гросу розповіла про відновлення після пологів та плани щодо поповнення в родині.

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Аліна Гросу - друга вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

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Чи планує Аліна Гросу другу дитину

Як співачка відновлює фігуру після пологів

Відома українська співачка Аліна Гросу відповіла в Instagram на особисті запитання про плани щодо другої дитини та відновлення фігури після пологів. Зірка зізналася, що мріє про велику родину.

Відповідаючи на запитання про можливу появу ще однієї дитини, артистка з гумором зазначила, що поки що не квапить події, але від ідеї багатодітної сім’ї не відмовляється. Співачка додала, що в її родині найчастіше народжуються хлопчики, тому вона була б рада і доньці, і навіть двійні.

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Аліна Гросу - діти / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Зачекайте, я ще від хлопчика не відійшла. Якщо серйозно, то, звичайно, хотілося б, але в нашій родині всі народжують хлопців, і тоді у мене буде футбольна або хокейна команда", - пожартувала Аліна Гросу.

Крім того, виконавиця торкнулася непростої теми повернення до колишньої форми після пологів. За словами Аліни, їй складно утримувати результат схуднення: після того, як вона скидає зайву вагу, кілограми можуть повертатися. Співачка зазначила, що для неї важливі дефіцит калорій і сувора дисципліна, оскільки одного спорту чи масажу недостатньо.

Аліна Гросу - особисте життя / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Повірте, я вже кілька разів після пологів набирала вагу назад. Я не знаю, чи то у мене гормональний фон, чи то я просто знову починала їсти - то я скидаю все, що мені потрібно, то знову набираю. І дуже важко витримувати, тобто просто залізна має бути дисципліна", - поділилася артистка.

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

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