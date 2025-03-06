Франція готова передавати Києву свої розвіддані замість США

Французька розвідка суверенна і має власні можливості, повідомив Себастьян Лекорню.

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Лекорню запропонував допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, pixabay, facebook.com/SebastienLecornuOfficiel

Франція готова передати Києву свої розвіддані після призупинення аналогічної допомоги з боку американської розвідки. Про це рішення повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню, пише France 24.

"Франція пропонує Україні розвідувальні дані на тлі припинення Вашингтоном", - ідеться в повідомленні.

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"Наша розвідка суверенна... з нашими власними можливостями. Ми передаємо це українцям", - сказав Лекорню радіостанції France Inter.

Тим часом видання Politico зазначає, що 80% розвідданих для України надходило від союзників, переважно від США. Співрозмовник видання, знайомий із ситуацією, повідомив, що українські військові все ще отримують деякі розвідувальні дані від партнерів Києва, але відмовився сказати, від яких саме країн.

Ніл Барнетт, генеральний директор Istok Associates Limited, лондонської консалтингової компанії з питань розвідки, додав, що британці спробують "заповнити прогалину" після відмови США надавати розвіддані Україні.

"Але ми, очевидно, не маємо всіх можливостей, які є в американців, і будуть деякі речі, які просто неможливо замінити", - зазначив Барнетт.

​Скільки допомоги США дали Україні / Інфографіка Главред ​

Зупинка обміну розвідданими - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп наказав призупинити постачання американської військової допомоги Україні після напруженої розмови з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Як повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому, заборона на допомогу залишатиметься чинною, доки український президент не зобов'язується прагнути до мирних переговорів.

Наразі офіційного наказу президента США Дональда Трампа про призупинення військової допомоги Україні немає. Про це написав кореспондент The Economist Олівер Керролл.

Глава ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними. За його словами, це також стосується і поставок озброєнь Україні.

Видання Daily Mail писало, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальною інформацією, отриманою від Вашингтона.

В Інституті вивчення війни заявили, що зупинка обміну розвідданими між США та Україною може зіграти на руку російській військовій авіації. Ворог зможе збільшити частоту атак, крім того, авіаційні удари будуть більш ефективними для загарбників.

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