РФ атакувала дронами та ракетами газову й енергетичну інфраструктуру України

Там, де можливо, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

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РФ здійснила чергову атаку на енергетику України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/german.galushchenko

Коротко:

РФ атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків

У ніч на 7 березня країна-агресор Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Під удар потрапила енергетична та газова інфраструктура України в різних регіонах країни.

Як повідомив у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко, атака була спрямована на знищення енергетичних потужностей у різних регіонах країни.

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"Знову під масованим ракетно-дронним обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України", - повідомив він.

Унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об'єкти електро- та газопостачання.

За словами Галущенка, там, де можливо, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживають усіх необхідних заходів для стабілізації енерго- та газопостачання.

Міністр закликав українців залишатися в укриттях через загрозу повторних атак і слідкувати за офіційними повідомленнями про ситуацію в енергосистемі.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Ракетний удар по Україні 7 березня - останні новини

Рано вранці 7 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила ракети й ударні дрони. Повідомлялося про десять бортів Ту-95 МС і зліт літака МіГ-31К - носія ракет Кинджал.

Ракетна атака тривала у два етапи: 3 години 54 хвилини - з 00:39 по 04:33. Другий етап: 1 година 3 хвилини - з 05:30 по 06:33.

За даними моніторингових каналів, під час ракетної атаки 7 березня окупанти застосували:

крилаті ракети Х-101, запущені бортами Ту-95МС із Каспійського моря;

крилаті ракети 3М14 комплексу Калібр, запущені флотом з рейду Анапи;

балістичні ракети 9М723 комплексу Іскандер-М;

авіаційні крилаті керовані ракети Х-59;

БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера".

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