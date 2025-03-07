РФ атакувала дронами та ракетами газову й енергетичну інфраструктуру України

Коротко:
- РФ атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України
- Енергетики працюють над ліквідацією наслідків
У ніч на 7 березня країна-агресор Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Під удар потрапила енергетична та газова інфраструктура України в різних регіонах країни.
Як повідомив у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко, атака була спрямована на знищення енергетичних потужностей у різних регіонах країни.
"Знову під масованим ракетно-дронним обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України", - повідомив він.
Унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об'єкти електро- та газопостачання.
За словами Галущенка, там, де можливо, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживають усіх необхідних заходів для стабілізації енерго- та газопостачання.
Міністр закликав українців залишатися в укриттях через загрозу повторних атак і слідкувати за офіційними повідомленнями про ситуацію в енергосистемі.
Ракетний удар по Україні 7 березня - останні новини
Рано вранці 7 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила ракети й ударні дрони. Повідомлялося про десять бортів Ту-95 МС і зліт літака МіГ-31К - носія ракет Кинджал.
Ракетна атака тривала у два етапи: 3 години 54 хвилини - з 00:39 по 04:33. Другий етап: 1 година 3 хвилини - з 05:30 по 06:33.
За даними моніторингових каналів, під час ракетної атаки 7 березня окупанти застосували:
- крилаті ракети Х-101, запущені бортами Ту-95МС із Каспійського моря;
- крилаті ракети 3М14 комплексу Калібр, запущені флотом з рейду Анапи;
- балістичні ракети 9М723 комплексу Іскандер-М;
- авіаційні крилаті керовані ракети Х-59;
- БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера".
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