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Долар та євро стрімко полетіли вгору: новий курс валют на 11 листопада

Марія Николишин
10 листопада 2026, 16:22оновлено 10 листопада, 17:21
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Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 11 листопада.
Долар та євро стрімко полетіли вгору: новий курс валют на 11 листопада
Курс валют в Україні на 11 листопада / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у середу
  • Яка нова вартість долара

На середу, 11 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Вартість долара, євро та злотого пішла стрімко вгору. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На середу офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,50 грн/дол. Водночас 10 листопада валюта коштувала 45,41 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 9 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 11 листопада встановлено на рівні 51,07 грн/євро, що на 26 копійок більше, ніж у вівторок (50,81 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на середу встановлено на рівні 11,63 грн/злотий. 11 листопада ця валюта коштувала 11,58 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 5 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Чи може курс долара злетіти до 60 гривень

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

Він додав, що за такого розвитку подій удару зазнає не лише валютний ринок, а й споживчі ціни загалом.

"Ми будемо бачити курс по 50, по 60, ми будемо з вами бачити інфляцію 25-30%", - вважає аналітик.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, економіст і фінансист Олександр Савченко говорив, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року. Гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий прогнозував, що курс долара 9-15 листопада триматиметься в коридорі 45-45,7 грн, євро - 50-52 грн. При цьому підстав для різкого знецінення гривні наразі немає.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що якщо гривня й надалі слабшатиме в темпі останніх днів, то в грудні долар може коштувати 46–47 грн.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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