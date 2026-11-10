Долар та євро стрімко полетіли вгору: новий курс валют на 11 листопада

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют у середу
- Яка нова вартість долара
На середу, 11 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Вартість долара, євро та злотого пішла стрімко вгору. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
На середу офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,50 грн/дол. Водночас 10 листопада валюта коштувала 45,41 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 9 копійок.
Курс євро
Офіційний курс європейської валюти на 11 листопада встановлено на рівні 51,07 грн/євро, що на 26 копійок більше, ніж у вівторок (50,81 грн/євро).
Курс злотого
Курс польського злотого на середу встановлено на рівні 11,63 грн/злотий. 11 листопада ця валюта коштувала 11,58 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 5 копійок.
Чи може курс долара злетіти до 60 гривень
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.
Він додав, що за такого розвитку подій удару зазнає не лише валютний ринок, а й споживчі ціни загалом.
"Ми будемо бачити курс по 50, по 60, ми будемо з вами бачити інфляцію 25-30%", - вважає аналітик.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, економіст і фінансист Олександр Савченко говорив, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року. Гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий прогнозував, що курс долара 9-15 листопада триматиметься в коридорі 45-45,7 грн, євро - 50-52 грн. При цьому підстав для різкого знецінення гривні наразі немає.
Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що якщо гривня й надалі слабшатиме в темпі останніх днів, то в грудні долар може коштувати 46–47 грн.
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Про джерело: Національний банк України
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