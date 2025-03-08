ЗСУ можуть вийти з Курської області протягом двох тижнів, - NYP

Ви дізнаєтеся:
- Як йдуть справи в Курській області
- Як росіяни прорвали оборону ЗСУ
Російські війська прорвали оборонну лінію України в районі російського міста Суджа. Тепер Курська операція перебуває під загрозою.
Якщо ситуація продовжить погіршуватися, протягом двох тижнів українським солдатам можуть наказати вийти з Курської області, пише New York Post.
У матеріалі йдеться, що російські війська могли скористатися паузою в наданні Україні американських розвідданих, щоб прорвати оборону ЗСУ. Росіяни стали частіше завдавати ударів безпілотниками та планувальними бомбами.
"Ми можемо підтвердити, що кількість атак збільшилася з використанням планерних бомб, "Шахедів" та інших безпілотників", - розповів журналістам заступник командира батальйону радіоелектронної боротьби 15 окремої бригади артилерійської розвідки Олександр Кабанов.
Інший український військовий поділився з журналістами, що росіяни на баггі могли прорватися через дві або три українські позиції на Курщині.
"За цими позиціями земля була порожньою, тому вони здійснили стрімкий рейд - прикритий артилерією і безпілотниками з тилу - і відрізали цю частину", - пояснив він.
За словами українських військових, які побажали залишитися анонімними, командування може достроково завершити Курську операцію і вивести війська з регіону вже за два тижні. Вони підкреслили, що це пов'язано із загрозою оточення ворогом.
Водночас Кабанов наголосив, що Курська операція окупилася - відволікла російські сили і сповільнила їхнє просування в стратегічно важливих районах.
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Як повідомляв Главред, 20 лютого аналітики DeepState повідомляли, що війська РФ намагаються знищити логістику Сил оборони в Курській області. Ворог досяг певних успіхів.
Російські війська провели атаку і просунулися в Курській області, зазначили у своєму зведенні 24 лютого американські аналітики Інституту вивчення війни. Росіяни провели атаку на північному заході від Суджі і просунулися в західну Лебедівку.
Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що росіяни в Сумській області по лінії кордону провели штурми піхотними угрупованнями без важкої техніки. У DeepState помістили село Новеньке в сіру зону.
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