ЗСУ можуть вийти з Курської області протягом двох тижнів, - NYP

Курська операція перебуває під загрозою.

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ЗСУ можуть вийти з Курської області / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Як йдуть справи в Курській області

Як росіяни прорвали оборону ЗСУ

Російські війська прорвали оборонну лінію України в районі російського міста Суджа. Тепер Курська операція перебуває під загрозою.

Якщо ситуація продовжить погіршуватися, протягом двох тижнів українським солдатам можуть наказати вийти з Курської області, пише New York Post.

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У матеріалі йдеться, що російські війська могли скористатися паузою в наданні Україні американських розвідданих, щоб прорвати оборону ЗСУ. Росіяни стали частіше завдавати ударів безпілотниками та планувальними бомбами.

Суджа - що відомо про місто / Главред - інфографіка

"Ми можемо підтвердити, що кількість атак збільшилася з використанням планерних бомб, "Шахедів" та інших безпілотників", - розповів журналістам заступник командира батальйону радіоелектронної боротьби 15 окремої бригади артилерійської розвідки Олександр Кабанов.

Інший український військовий поділився з журналістами, що росіяни на баггі могли прорватися через дві або три українські позиції на Курщині.

"За цими позиціями земля була порожньою, тому вони здійснили стрімкий рейд - прикритий артилерією і безпілотниками з тилу - і відрізали цю частину", - пояснив він.

За словами українських військових, які побажали залишитися анонімними, командування може достроково завершити Курську операцію і вивести війська з регіону вже за два тижні. Вони підкреслили, що це пов'язано із загрозою оточення ворогом.

Водночас Кабанов наголосив, що Курська операція окупилася - відволікла російські сили і сповільнила їхнє просування в стратегічно важливих районах.

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Як повідомляв Главред, 20 лютого аналітики DeepState повідомляли, що війська РФ намагаються знищити логістику Сил оборони в Курській області. Ворог досяг певних успіхів.

Російські війська провели атаку і просунулися в Курській області, зазначили у своєму зведенні 24 лютого американські аналітики Інституту вивчення війни. Росіяни провели атаку на північному заході від Суджі і просунулися в західну Лебедівку.

Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що росіяни в Сумській області по лінії кордону провели штурми піхотними угрупованнями без важкої техніки. У DeepState помістили село Новеньке в сіру зону.

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Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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