Російський удар по Запоріжжю: без газу перебувають майже 2 тисячі абонентів

У Запорізькій ОВА уточнили, що рятувальники п'ять годин гасили пожежу після атаки РФ.

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Росіяни атакували Запоріжжя та область / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

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Пізно ввечері 8 березня ворог вдарив по Запоріжжю дронами

Внаслідок атаки була пошкоджена критична інфраструктура

Пожежу гасили пʼять годин після атаки РФ

Ввечері 8 березня російська армія атакувала дронами Запоріжжя та область. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на критичній інфраструктурі, яку вогнеборці гасили цілих п'ять годин. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу майже 2000 абонентів у с.Матвіївка та с.Люцерна досі залишаються без газу.

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"Газовики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути його людям", - написав Федоров.

Крім того, знижувався тиск газу для частини споживачів у Запоріжжі. Очільник ОВА підкреслив, що 210 тисяч абонентів та 500 підприємств вже мають газопостачання у штатному режимі.

Федоров додав, що перебоїв з теплопостачанням не фіксували, послуга надається стабільно.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 7 березня російські війська атакували дронами Одесу. За даними ОВА, росіяни завдали ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі міста. Внаслідок цього загорілися промислова будівля та автозаправна станція.

Нагадаємо, увечері 7 березня росіяни атакували центр Добропілля, внаслідок чого загинули люди. Пошкоджено 8 будинків, адмінбудівлю та 30 авто. Під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного удару.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відрегував на російську атаку по Добропіллю Донецької області. ВІн заявив, що це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Атака була прорахована, щоб завдати максимальної шкоди.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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