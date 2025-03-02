Що робитимуть миротворці, якщо РФ нападе знову: названо прогноз

Армії країн Європи навряд чи підуть в Україну, проте ймовірність появи миротворців існує, вважає Олександр Коваленко.

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Миротворці покинуть Україну, якщо Росія знову піде війною - експерт / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Головне з інтерв'ю Коваленка:

Війська країн Європи в Україні не воюватимуть

Існує ймовірність появи миротворців

Миротворці розбіжаться, якщо РФ нападе знову

Європейські армії не будуть разом з Україною воювати проти агресора Росії. Миротворчі війська з'явитися можуть, але подібні кроки, як показує практика, не призводять до результатів. Якщо ворог нападе знову, миротворці просто розбіжаться. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що європейських військ в Україні очікувати не слід. Миротворці з'явитися можуть, але ця схема не спрацює.

"Якщо говорити про миротворчі війська, то, так, ймовірність така є. Але - я не бачу жодного сенсу в миротворцях: жодна миротворча місія ніколи не доводила до якогось позитивного результату в тих країнах, де вона вводилася. Назвіть мені хоча б один конфлікт, якому допомогла миротворча місія", - зазначив Коваленко.

Дивіться відео, в якому Коваленко розповів, чому миротворці в Україні - не найкраща ідея:

На його думку, миротворці перші залишать свої позиції в разі повторного нападу Росії.

"Конфлікт треба завершувати так, як він почався. Тобто якщо він починається силовим методом, його треба завершувати силовим методом, а не вводити якихось там хлопчиків, які стоятимуть уздовж лінії бойового зіткнення, і, коли прилетить перший 152-й калібр, у відповідь не шмагатимуть по тому, хто запустив цей 152-й калібр, а будуть збирати Радбез ООН і розповідатимуть, які вони там усі засмучені та занепокоєні тим, що повбивали їхніх миротворців. Саме миротворці в разі початку війни, її нової хвилі, будуть бігти першими. Тому вони нам взагалі не потрібні", - наголосив Олександр Коваленко.

Миротворці в Україні - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що в Україні потрібно розмістити близько 100 тисяч миротворців. Також він підкреслював, що не можна припиняти вогонь без гарантій безпеки.

Країни Європи розглядають можливість відправки в Україну близько 30 тисяч миротворців, писали журналісти The Washington Post. Передбачається, що сили не будуть розміщені на лінії розмежування, але вживатимуть заходів у разі військової агресії РФ.

Миротворці не обов'язково розташовуватимуться на лінії розмежування, вважає президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, Париж і Лондон підготували проект гарантій безпеки, який передбачає участь миротворчої місії.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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