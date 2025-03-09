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Трамп заморозив важливу підтримку для українських Повітряних сил: що відомо

Маріна Фурман
9 березня 2025, 15:42
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Відповідний крок Сполучених Штатів може знизити здатність України протистояти повітряним атакам.
Трамп, F-16
В України є альтернативи американським F-16 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Основне:

  • США заморозили технічну підтримку F-16 для України
  • Через такий крок ВПС України можуть мати труднощі з відбиттям повітряних атак

Адміністрація Дональда Трампа припинила надання важливої підтримки для українських ВПС. Такий крок може знизити здатність України протистояти повітряним атакам. Про це повідомляє аналітик Forbes Девід Акс.

За його словами, хоча Сполучені Штати не можуть просто вимкнути винищувачі F-16, розроблені в США, для українських ВПС, припинення оновлень для систем глушіння створює серйозні ризики. Оскільки російські ВПС можуть адаптуватися, змінюючи частоти своїх радарів, щоб обходити перешкоди. За адміністрації Байдена ВПС США регулярно оновлювали частоти AN/ALQ-131 у відповідь на такі зміни. Однак, за Трампа, українські льотчики перестали отримувати ці оновлення.

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Втім, Україна має альтернативу – вона може частково компенсувати цей недолік завдяки французьким винищувачам Dassault Mirage 2000.

На відміну від американських F-16, французькі Mirage 2000 мають власні потужні системи глушіння, і США не беруть участі в їхньому програмуванні.

Відомо, наразі на озброєнні французьких ВПС Mirage 2000-5F використовуються комплекс радіоелектронної боротьби з приймачем попередження Serval, глушником Sabre та дозатором протиракетних пасток Eclair. Ця система була передовою у 1980-х, але згодом втратила свою ефективність.

Зважаючи на серйозну загрозу з боку РФ, Міністерство оборони Франції повідомило, що перед відправленням Mirage 2000 в Україну вони будуть оснащені сучасними системами радіоелектронної боротьби.

Трамп заморозив важливу підтримку для українських Повітряних сил: що відомо
Mirage / Інфографіка: Главред

Зупинка допомоги США - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними CNN, колишній президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити військову підтримку України після напруженої розмови з Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому. Аналітики та офіційні особи попередили, що це може суттєво послабити обороноздатність України, знизивши ефективність армії у боротьбі з агресією.

Водночас спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі США Україні є тимчасовою та пов’язана з подіями у Білому домі.

Крім того, Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф. У Financial Times уточнювали, що розвідувальна співпраця США була вирішальною для спроможності України виявляти й атакувати російські військові цілі.

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Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

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війна в Україні Дональд Трамп F-16 Mirage 2000-5
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