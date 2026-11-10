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Українська співачка зізналася, що зробила аборт: у чому причина

Олена Кюпелі
10 листопада 2026, 16:12
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Анастасія Приходько наважилася поділитися особистою історією.
Анастасія Приходько
Анастасія Приходько поділилася особистим / фото: instagram.com, Анастасія Приходько

Коротко:

  • Чому Приходько зважилася на аборт
  • Що вона думає щодо петиції

Скандальна українська артистка Анастасія Приходько вперше поділилася особистою історією, про яку раніше не розповідала публічно.

Виявляється, кілька років тому артистка зробила аборт за медичними показаннями. Четверта вагітність виявилася небезпечною для її життя, і жінці довелося прийняти непросте рішення.

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Про свій досвід 39-річна виконавиця розповіла в Instagram, коментуючи петицію про заборону абортів в Україні. Приходько назвала таку ініціативу абсурдною і пояснила, чому вважає право жінки самостійно розпоряджатися своїм тілом принципово важливим.

Анастасія Приходько висловилася щодо абортів
Анастасія Приходько висловилася щодо абортів / Скріншот Instagram/prykhodko_official

"На жаль, у мене була така історія. Я була вагітна четвертою дитиною, і за всіма медичними показаннями мені не можна було народжувати", - зізналася співачка.

За словами Анастасії, ситуація була настільки серйозною, що перед нею фактично поставили вибір між власним життям і життям майбутньої дитини.

"Треба було обирати: моє життя чи життя дитини! Я обрала своє життя, адже у мене вже було троє дітей, а наймолодшому тоді був усього рік і три місяці!" - розповіла артистка.

Таким чином, рішення перервати вагітність було продиктоване не особистими планами чи небажанням ставати матір’ю вчетверте, а медичними обставинами. Приходько підкреслила, що в той момент мала думати не лише про себе, а й про дітей, які вже чекали на неї вдома.

Розповідаючи про пережите, співачка також висловилася проти спроб обмежити право жінок на переривання вагітності. На її думку, кожна жінка повинна мати можливість самостійно вирішувати, чи ставати їй матір’ю, коли народжувати і від кого.

Артистка не стала розкривати подробиці діагнозу та медичних обставин, через які четверта вагітність становила для неї небезпеку. Однак вона вперше публічно розповіла, наскільки серйозним виявився цей досвід.

Скільки дітей у Анастасії Приходько

Зараз співачка виховує трьох дітей. Старша дочка Нанна народилася у 2010 році, син Гордій - у 2015-му, а наймолодший Лука з’явився на світ у 2021 році.

З нинішнім чоловіком Олександром артистка перебуває у шлюбі з 2013 року. Чоловік також бере участь у вихованні її старшої доньки.

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Про особу: Анастасія Приходько

Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадська та політична діячка, заслужена артистка України.

У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", у якому посіла перше місце, після чого розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фіналі конкурсу посіла 11-те місце.

За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося її повернення на естраду.

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