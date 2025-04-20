Перемир'я на фронті та реальні наміри Росії: головні новини України (дайджест)

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:
3 роки нічого не знали про долю одне одного: мати і син разом повернулись з полону
Між Україною та РФ відбувся великий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 277 українських військовослужбовців. Серед них були Маргарита та Руслан Виноград. Вони три роки пробули у полоні, але побачились лише на обміні. Чутливе відео вже розлетілось у Мережі.
Руслану зараз лише 22 роки. Син та мама потрапили у полон під час виходу з "Азовсталі" у Маріуполі 17 травня 2022 року. Вони потрапили у в'язницю в Оленівці, де російські окупанти влаштували страшний теракт.
Великоднє перемир'я: Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті
Станом на 6:00 на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він розповів, що послухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту.
Несподіване оголошення перемир’я: в CNN назвали приховані наміри Путіна
Оголошення російського диктатора Володимира Путіна про "великоднє перемирʼя" було раптовим, лаконічним і одностороннім. Воно яскраво продемонструвало "дикий цинізм Росії"", коли йдеться про мир. Про це заявив головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Патон Волш.
Путіну потрібна "перемога" до 9 травня: які міста намагатиметься захопити Росія
До 9 травня росіяни, ймовірно, активізують наступальні дії одразу на трьох напрямках. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу.
За його словами, до 9 травня Росія спробує захопити Луганську область. Саме тому для ЗСУ наразі важливою є Лимансько-Куп'янська вісь, особливо на північному напрямку – в районі Торського та Білогорівки.
Друга смерть за тиждень: на Буковині знайшли тіло 19-річного курсанта - деталі
У суботу, 19 квітня, на Буковині знайшли тіло курсанта з ознаками вогнепального поранення, який навчався в академії Держприкордонслужби. Про це розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, передає Суспільне Хмельницький.
Кого повертають першими: в ГУР розкрили нові деталі великого обміну полоненими
В рамках нового масштабного обміну полоненими, який відбувся напередодні Великодня, додому змогли повернутись 277 українських військових. Крім того, вже готуються нові операції із повернення українців. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.
"Я просто хочу летіти": зворушливі кадри повернення захисників із полону
Україна у суботу, 19 квітня, повернула з полону 277 українських військових. В ДПСУ поділились новими зворушливими кадрами обміну.
"Їхні голоси тремтять від хвилювання. Вони читають вірші, народжені в неволі. Вони співають пісні, написані у темряві очікування. Вони дзвонять рідним і відпускають довго стримані сльози. Дякуємо вам за силу та витримку, наші Герої! Ви – вдома", - йдеться в дописі до відео.
"Є гарне рішення": у Трампа анонсували нові переговори про мир і назвали умови
У команді Дональда Трампа анонсували нові переговори щодо припинення вогню у війні Росії проти України, які відбудуться у Лондоні наступного тижня за участю представників США. Про це у коментарі Fox News повідомив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог.
"Путін не контролює армію": Зеленський розповів про хід "Великоднього перемир'я"
Президент України Володимир Зеленський опублікував новий звіт головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо бойових дій на фронті станом на 12:00 Великодня. Відповідний пост він опублікував у своєму Telegram.
По-літньому тепло буде недовго: названа дата, коли Україну накриють заморозки
Наступного тижня в Україні переважатиме по-літньому тепла та сонячна погода, але у вихідні похолодає та пройдуть дощі. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Росіяни почали відступ на кількох ділянках фронту - що відомо
На Покровському напрямку російські війська зосереджують найбільші зусилля, однак зазнають серйозних втрат і не досягають суттєвих результатів. Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у ефірі телемарафону, на деяких ділянках фронту ворог навіть був змушений відступити.
Аналітики розповіли, як росіяни використовують "перемирʼя" на фронті
Російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Росіяни використовують наказ не стріляти з нашого боку для того, щоб витягнути своїх 200, провести розмінування, підвезти харчі з водою та облаштовують позиції", - йдеться в повідомленні.
Німеччина може забезпечити важливу підтримку ЗСУ: Мельник назвав терміни та суму
У ФРН можуть ухвалити резолюцію коаліції про фінансування поставок зброї Україні на суму не менше ніж 0,5% ВВП (21,5 млрд євро на рік), або 86 мільярдів євро до 2029 року, заявив постійний представник України при ООН, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.
Це може бути кредитна угода, яка стала б також "великою інвестицією в безпеку самої Німеччини", написав він у відкритому листі майбутньому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який опублікувало видання Welt.
Ситуація на фронті загострюється: українські воїни потрапили в засідку, є загиблі
Cтаном на 16:00 в рамках Великоднього перемир'я фіксується збільшення застосування важкого озброєння на фронті. Крім того, українські військові потрапили в засідку на Торецькому напрямку, є загиблі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на звіт головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
РФ цинічно використовує "перемир'я" на фронті: у ЗСУ зробили важливу заяву
Армія країни-агресора РФ облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись і використовуючи так зване "великоднє перемир'я".
"9 квітня воїни 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД - установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗу", - повідомляє командування оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.
Україну накриють похолодання і дощі: синоптик сказала, коли увірветься негода
Українці нарешті дочекалися тепла, однак весняні +24 °С затримаються ненадовго. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, тиждень в Україні буде теплий, однак на вихідних погода погіршиться.
Під прикриттям "перемир’я": РФ накопичує сили для штурмів на важливому напрямку
Російські окупанти на Харківському напрямку накопичують сили. Ймовірно, противник під прикриттям "перемирʼя" хоче відновити активні штурми на цій ділянці фронту. Таку думку висловили у пресслужбі 13-ї бригади НГУ "Хартія" у коментарі Суспільному.
Бійці підтвердили, що ворог використовує так зване "великоднє перемир'я" для накопичення свого особового складу.
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