Перемир'я на фронті та реальні наміри Росії: головні новини України (дайджест)

Новини України 20 квітня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 20 квітня / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 ОМБр, Міноборони РФ, Офіс президента України

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

3 роки нічого не знали про долю одне одного: мати і син разом повернулись з полону

Між Україною та РФ відбувся великий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 277 українських військовослужбовців. Серед них були Маргарита та Руслан Виноград. Вони три роки пробули у полоні, але побачились лише на обміні. Чутливе відео вже розлетілось у Мережі.

Руслану зараз лише 22 роки. Син та мама потрапили у полон під час виходу з "Азовсталі" у Маріуполі 17 травня 2022 року. Вони потрапили у в'язницю в Оленівці, де російські окупанти влаштували страшний теракт.

відео дня

Станом на 6:00 на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він розповів, що послухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту.

Несподіване оголошення перемир’я: в CNN назвали приховані наміри Путіна

Оголошення російського диктатора Володимира Путіна про "великоднє перемирʼя" було раптовим, лаконічним і одностороннім. Воно яскраво продемонструвало "дикий цинізм Росії"", коли йдеться про мир. Про це заявив головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Патон Волш.

Путіну потрібна "перемога" до 9 травня: які міста намагатиметься захопити Росія

До 9 травня росіяни, ймовірно, активізують наступальні дії одразу на трьох напрямках. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу.

За його словами, до 9 травня Росія спробує захопити Луганську область. Саме тому для ЗСУ наразі важливою є Лимансько-Куп'янська вісь, особливо на північному напрямку – в районі Торського та Білогорівки.

Друга смерть за тиждень: на Буковині знайшли тіло 19-річного курсанта - деталі

У суботу, 19 квітня, на Буковині знайшли тіло курсанта з ознаками вогнепального поранення, який навчався в академії Держприкордонслужби. Про це розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, передає Суспільне Хмельницький.

Кого повертають першими: в ГУР розкрили нові деталі великого обміну полоненими

В рамках нового масштабного обміну полоненими, який відбувся напередодні Великодня, додому змогли повернутись 277 українських військових. Крім того, вже готуються нові операції із повернення українців. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Я просто хочу летіти": зворушливі кадри повернення захисників із полону

Україна у суботу, 19 квітня, повернула з полону 277 українських військових. В ДПСУ поділились новими зворушливими кадрами обміну.

"Їхні голоси тремтять від хвилювання. Вони читають вірші, народжені в неволі. Вони співають пісні, написані у темряві очікування. Вони дзвонять рідним і відпускають довго стримані сльози. Дякуємо вам за силу та витримку, наші Герої! Ви – вдома", - йдеться в дописі до відео.

"Є гарне рішення": у Трампа анонсували нові переговори про мир і назвали умови

У команді Дональда Трампа анонсували нові переговори щодо припинення вогню у війні Росії проти України, які відбудуться у Лондоні наступного тижня за участю представників США. Про це у коментарі Fox News повідомив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Президент України Володимир Зеленський опублікував новий звіт головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо бойових дій на фронті станом на 12:00 Великодня. Відповідний пост він опублікував у своєму Telegram.

По-літньому тепло буде недовго: названа дата, коли Україну накриють заморозки

Наступного тижня в Україні переважатиме по-літньому тепла та сонячна погода, але у вихідні похолодає та пройдуть дощі. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Росіяни почали відступ на кількох ділянках фронту - що відомо

На Покровському напрямку російські війська зосереджують найбільші зусилля, однак зазнають серйозних втрат і не досягають суттєвих результатів. Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у ефірі телемарафону, на деяких ділянках фронту ворог навіть був змушений відступити.

Російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Росіяни використовують наказ не стріляти з нашого боку для того, щоб витягнути своїх 200, провести розмінування, підвезти харчі з водою та облаштовують позиції", - йдеться в повідомленні.

Німеччина може забезпечити важливу підтримку ЗСУ: Мельник назвав терміни та суму

У ФРН можуть ухвалити резолюцію коаліції про фінансування поставок зброї Україні на суму не менше ніж 0,5% ВВП (21,5 млрд євро на рік), або 86 мільярдів євро до 2029 року, заявив постійний представник України при ООН, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Це може бути кредитна угода, яка стала б також "великою інвестицією в безпеку самої Німеччини", написав він у відкритому листі майбутньому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який опублікувало видання Welt.

Ситуація на фронті загострюється: українські воїни потрапили в засідку, є загиблі

Cтаном на 16:00 в рамках Великоднього перемир'я фіксується збільшення застосування важкого озброєння на фронті. Крім того, українські військові потрапили в засідку на Торецькому напрямку, є загиблі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на звіт головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

РФ цинічно використовує "перемир'я" на фронті: у ЗСУ зробили важливу заяву

Армія країни-агресора РФ облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись і використовуючи так зване "великоднє перемир'я".

"9 квітня воїни 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД - установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗу", - повідомляє командування оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.

Україну накриють похолодання і дощі: синоптик сказала, коли увірветься негода

Українці нарешті дочекалися тепла, однак весняні +24 °С затримаються ненадовго. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, тиждень в Україні буде теплий, однак на вихідних погода погіршиться.

Під прикриттям "перемир’я": РФ накопичує сили для штурмів на важливому напрямку

Російські окупанти на Харківському напрямку накопичують сили. Ймовірно, противник під прикриттям "перемирʼя" хоче відновити активні штурми на цій ділянці фронту. Таку думку висловили у пресслужбі 13-ї бригади НГУ "Хартія" у коментарі Суспільному.

Бійці підтвердили, що ворог використовує так зване "великоднє перемир'я" для накопичення свого особового складу.

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