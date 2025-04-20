Росіяни почали відступ на кількох ділянках фронту - що відомо

Росіяни не мають суттєвих успіхів на Покровському напрямку, а на деяких ділянках фронту навіть відступають, зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

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Росіяни почали відступ на кількох ділянках фронту / Колаж Главред, фото: ОК "Захід", DeepStateMAP

Про що сказав Трегубов:

Росіяни зосередили значні сили на Покровському напрямку

Війська РФ почали застосовувати мотоцикли в ході штурмових дій на Покровському напрямку

Ворог відступає в районі селища Котлине

На Покровському напрямку російські війська зосереджують найбільші зусилля, однак зазнають серйозних втрат і не досягають суттєвих результатів. Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у ефірі телемарафону, на деяких ділянках фронту ворог навіть був змушений відступити.

Попри активні спроби захопити Покровськ, останні атаки завершуються значними втратами для російських сил.

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Трегубов наголосив, що противнику не вдається досягти успіху, навіть попри концентрацію значних сил на цьому напрямку.

"Покровськ залишається найбільш інтенсивним напрямком. Цікавий елемент Покровського напрямку полягає в тому, що як раз там, попри те, що росіяни докладають найбільше сил - вони мають там найменші успіхи", - розповів Трегубов.

Зокрема, під час нещодавнього масштабного штурму було залучено 90 мотоциклів, які разом з екіпажами були знищені.

"Раніше вони не були "фішкою" Покровського напрямку, а зараз вони влаштували мотокрос із сумними для них наслідками. Усе було знищено разом з екіпажем", — акцентував військовий.

Крім того, за словами речника ОСУВ "Хортиця", в районі Котлиного та західніше нього окупаційні війська почали відступ. Українські захисники впевнено утримують свої позиції та не дозволяють ворогу просунутися на важливих ділянках фронту.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська, ймовірно, активізують наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту до 9 травня. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

Зокрема, на Сіверському напрямку противник нарощує кількість штурмових дій, намагаючись зруйнувати місто Сіверськ, повідомив командир взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна.

Крім того, 18 квітня українські військові успішно зупинили одну з найбільших атак росіян на Покровському напрямку, під час якої ворог використовував мотоцикли.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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