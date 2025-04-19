Штурм за штурмом: РФ планує знищити місто, яке ЗСУ тримають вже три роки

ЗСУ вже понад три роки тримають позиції в Сіверську.

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Бої за місто Сіверськ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", facebook.com/serhiynaiev

Ключові тези:

Окупанти активізували штурмові дії на Сіверському напрямку

РФ атакує КАБами прилеглі мирні населені пункти

Ворог планує знищити місто Сіверськ

Російські окупанти на Сіверському напрямку збільшують кількість штурмів та хочуть знищити Сіверськ. Про це заявив командир взводу 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна в ефірі Суспільне.Студія.

"Ворог активізував свої штурмові дії. Активно залучається піхота, збільшується кількість піхотинців на мотоциклах та багі. Ворог активно працює по прилеглих мирних населених пунктах КАБами, шахедами, по великих містах зокрема Словʼянську, Краматорську, це просто терор. Таке враження що це цілодобовий терор і вдень і вночі", - наголосив військовий. відео дня

За його словам, армія РФ планує знищити Сіверськ, адже ЗСУ вже понад три роки тримають ці позиції.

"І це очевидно для них дратівливо. Це здобуток хлопців і дівчат, які в бригадах тут знаходиться і виконують бойове завдання, зуміли налагодити оборону. І хочу зазначити що це коштує надзвичайних зусиль", - підкреслив Барна.

КАБ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт Євген Дикий заявив, що на сьогодні однією з найнапруженіших ділянок фронту для українських захисників залишається Лиманський напрямок.

Начальниця відділення комунікацій 128-ї ОГШБр, майор Анна Дзундза повідомила, що окупаційні війська країни-агресорки Росії нещодавно атакували Оріхівський напрямок великою колоною техніки.

Водночас, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти влітку підуть у новий наступ. Вони можуть тиснути на Сіверському або Костянтинівському напрямках.

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