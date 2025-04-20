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Великоднє перемир'я: Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті

Марія Николишин
20 квітня 2025, 07:34
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Президент нагадав, що Україна діятиме й надалі дзеркально.
Великоднє перемир'я: Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті
Великоднє перемир'я на фронті / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Головне із заяви президента:

  • На фронті відбулося вже п’ять штурмових дій росіян
  • Армія РФ не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні
  • Українська пропозиція подовжити тишу на 30 днів залишається чинною

Станом на 6:00 на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він розповів, що послухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту.

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Так, в ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом. На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів.

"Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально", - наголосив президент.

Він підкреслив, що у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

"В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", - додав Зеленський.

Великоднє перемир'я - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я. Він заявив, що припинить усі бойові дії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на великоднє перемир'я, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін. Він вважає це звичайною грою Кремля з життями людей.

Водночас, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився з приводу запропонованого російським диктатором Володимиром Путіним "великоднього перемир'я", зазначивши, що Україна орієнтуватиметься не на слова, а на дії.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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