Вдарить +26 градусів: у яких областях на Великдень буде погода, як влітку

У низці областей у вихідні потепліє настільки, що погода буде нагадувати літню.

https://glavred.net/synoptic/udarit-26-gradusov-v-kakih-oblastyah-na-pashu-budet-pogoda-kak-letom-10657148.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - у низці областей вдарить +26 градусів/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні на вихідні, 19-20 квітня

У яких областях на Великдень потепліє до +26 градусів

У яких регіонах будуть дощі

Погода в Україні у вихідні, 19 і 20 квітня, буде переважно теплою і сухою, температурні показники будуть нагадувати літні.

Лише у західній частині нашої держави будуть короткочасні дощі, які відзначатимуться лише в окремих районах. Температурний фон прогнозується на 4-6 градусів вищим за кліматичну норму. Про погоду на вихідні розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Погода в Україні в суботу, 19 квітня

У західних областях

У західних областях України місцями пройдуть невеликі та помірні дощі, в окремих пунктах можлива гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 градусів, вдень +16… +21.

У північних областях

У північній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +7… +12 градусів, вдень +19… +24.

У центральних областях

У центральних областях України прогнозується сонячна і тепла погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 градусів, вдень +19… +24.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму очікується спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6… +11 градусів, вдень +18… +23, біля узбережжя морів +13… +18 градусів.

У східних областях

У східних областях прогнозується малохмарна і тепла погода, без опадів. Вітер південно-східний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується +6… +11 градусів, вдень +20… +25.

Погода в Україні 19 квітня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 20 квітня

У західних областях

У західних областях нашої країни вночі без опадів, місцями туман. Вдень в окремих районах пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у нічний час становитиме +6… +11 градусів, вдень повітря прогріється до +19… +24.

У північних областях

У північних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься в діапазоні +7… +12 градусів, вдень +20… +25.

У центральних областях

У центральних областях України утримається малохмарна і тепла погода. Вітер південно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 градусів, вдень +20… +25.

На півдні України

У південній частині України прогнозується переважно сонячна погода без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7… +12 градусів, вдень +20… +25, біля узбережжя морів +15… +20 градусів.

У східних областях

У східних областях продовжиться період малохмарної та сухої погоди. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура в нічний час коливатиметься в межах +7… +12 градусів, вдень повітря прогріється до +21… +26.

Погода в Україні 20 квітня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, на Великдень в кількох областях буде дощ – стало відомо, де чекати негоди. Температура повітря підійметься до літніх значень і буде сухо, проте у кількох областях можливий дощ.

Також раніше повідомлялося, що спекотна погода місцями перетвориться на дощову – стало відомо, у яких областях будуть опади. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться до +18 градусів.

Нагадаємо, на нас чекають десятиліття магнітних бур – Сонце увійшло в таємничий 100-річний цикл. Столітній Цикл Гляйсберга міг знову початися, припускають учені.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред