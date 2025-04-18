Вдарить +26 градусів: у яких областях на Великдень буде погода, як влітку

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні на вихідні, 19-20 квітня
- У яких областях на Великдень потепліє до +26 градусів
- У яких регіонах будуть дощі
Погода в Україні у вихідні, 19 і 20 квітня, буде переважно теплою і сухою, температурні показники будуть нагадувати літні.
Лише у західній частині нашої держави будуть короткочасні дощі, які відзначатимуться лише в окремих районах. Температурний фон прогнозується на 4-6 градусів вищим за кліматичну норму. Про погоду на вихідні розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Погода в Україні в суботу, 19 квітня
У західних областях
У західних областях України місцями пройдуть невеликі та помірні дощі, в окремих пунктах можлива гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 градусів, вдень +16… +21.
У північних областях
У північній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +7… +12 градусів, вдень +19… +24.
У центральних областях
У центральних областях України прогнозується сонячна і тепла погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 градусів, вдень +19… +24.
На півдні України
У південній частині країни та у Криму очікується спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6… +11 градусів, вдень +18… +23, біля узбережжя морів +13… +18 градусів.
У східних областях
У східних областях прогнозується малохмарна і тепла погода, без опадів. Вітер південно-східний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується +6… +11 градусів, вдень +20… +25.
Погода в Україні в неділю, 20 квітня
У західних областях
У західних областях нашої країни вночі без опадів, місцями туман. Вдень в окремих районах пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у нічний час становитиме +6… +11 градусів, вдень повітря прогріється до +19… +24.
У північних областях
У північних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься в діапазоні +7… +12 градусів, вдень +20… +25.
У центральних областях
У центральних областях України утримається малохмарна і тепла погода. Вітер південно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 градусів, вдень +20… +25.
На півдні України
У південній частині України прогнозується переважно сонячна погода без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7… +12 градусів, вдень +20… +25, біля узбережжя морів +15… +20 градусів.
У східних областях
У східних областях продовжиться період малохмарної та сухої погоди. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура в нічний час коливатиметься в межах +7… +12 градусів, вдень повітря прогріється до +21… +26.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, на Великдень в кількох областях буде дощ – стало відомо, де чекати негоди. Температура повітря підійметься до літніх значень і буде сухо, проте у кількох областях можливий дощ.
Також раніше повідомлялося, що спекотна погода місцями перетвориться на дощову – стало відомо, у яких областях будуть опади. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться до +18 градусів.
Нагадаємо, на нас чекають десятиліття магнітних бур – Сонце увійшло в таємничий 100-річний цикл. Столітній Цикл Гляйсберга міг знову початися, припускають учені.
Вас також може зацікавити:
- Де 3 відмінності між чоловіками: весела головоломка, яка нікого не лишить байдужим
- Що не так на малюнку: треба знайти 2 помилки всього за 8 секунд
- Куди ставлять свічки за упокій: священик сказав, яку помилку робить більшість людей
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред