Вже є перші доповіді: Зеленський прямо сказав, чи припинились бої на фронті

Україна пропонує продовжити режим припинення вогню і після 20 квітня.

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Зеленський прокоментував великоднє перемир'я Путіна / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я та припинення всіх бойових дій з 18:00 19 квітня. Однак насправді на деяких ділянках фронту російські штурми продовжуються, а артилерія не стихає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь", - заявив Зеленський.

Він додав, що о 21:30 та 22:00 будуть доповіді Головкома Олександра Сирського після спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках.

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30-денне перемир'я

Президент України наполягає на повному та безумовному припиненню вогню строком на 30 днів. Така пропозиція залишається без відповіді РФ вже 39 днів.

"Сполучені Штати зробили цю пропозицію, Україна сприйняла її позитивно, а от Росія ігнорувала. Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс", - заявив президент.

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