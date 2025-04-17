Налетіло понад 100 одиниць техніки: подробиці наступу на Покровськ

Українські військові змогли відбити наступ РФ на Покровськ. Військові розповіли, чому тактика ворога небезпечна.

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Росіяни пішли у наступ на Покровськ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Російські окупанти намагалися піти в наступ на Покровськ. Українські військові змогли відбити атаку та знищили сили ворога. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Українські військові знищили 115 одиниць ворожої техніки. Також було ліквідовано 200 окупантів, ще 30 - поранено. Під час наступу РФ на Запорізькому напрямку окупанти втратили 40 одиниць техніки, 80 людей вбитими та 117 пораненими.

"Удар прийняли на себе 14 бригада Нацгвардії України та 117 бригада ... Дякуємо за службу Збройним силам... Те, що ми говорили нашим партнерам, Росія буде робити кілька хвиль наступів на Сумському, Харківському на Запорізькому і, можливо, на Сході, бо вони давно там не наступали", - сказав Зеленський.

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Дивіться відео про наступ окупантів:

РФ пішла у наступ на Покровськ / фото: скріншот

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що ворог застосовував танки, автомобілі та піхоту.

"Почали рушати, а танки застрягли під Селідово, вони відправили голу піхоту на буханках та нивах, яку очікувано розібрали в нуль", - написав лейтенант.

Він додав, що ворог повернувся до більш організованої тактики наступів на мототранспорті. Окупанти застосували 100 мотоциклів за один штурм на Покровському напрямку. Після потепління кількість мотоштурмів на цьому напрямку зросла - 60-70% від всіх штурмів.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов зазначив, що подібні наступальні дії дуже небезпечні. Така кількість мотоциклів розсіює фокус уваги.

"Вірогідність прориву оборони дуже висока, артилерія стає не дуже ефективною, а пропускна можливість FPV без оптики обмежена. Підрозділи, які брали участь у відбитті, заслуговують неабиякої поваги та захоплення, адже це в рази важче ніж відбити будь-який інший штурм", - зазначив Бунятов.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий заявив, що російські війська майже повністю вибили українських військових з Курської області.

15 квітня командир тактичного угруповання ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія Волноваського району Донецької області. ЗСУ також поліпшили тактичне положення на двох критичних напрямках.

Також повідомлялося, що армія РФ просунулася на Донеччині та в Курській областях. Зокрема, ворог досяг локальних успіхів у районі населеного пункту Гуєво Курської області РФ, де Сили оборони України змушені були відступити під тиском ворога.

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