Аналітики розповіли, як росіяни використовують "перемирʼя" на фронті

Окупанти продовжують застосовувати на фронті FPV-дрони та артилерію.

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Як діє ворог на фронті під час "перемирʼя" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 31 окрема механізована бригада

Коротко:

Росіяни не дотримуються режиму тиші на Покровському та Запорізькому напрямках

Під час "перемирʼя" ворог підтягує резерви та облаштовує позиції

Російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Росіяни використовують наказ не стріляти з нашого боку для того, щоб витягнути своїх 200, провести розмінування, підвезти харчі з водою та облаштовують позиції", - йдеться в повідомленні. відео дня

Аналітики також опублікували кадри, на яких видно, як росіяни використовують режим "тиші".

Крім того, у DeepState розповіли, як окупанти дотримуються "перемир’я" в Успенівці біля Покровська.

"Зранку окупанти накривають село та навколишні посадки артилерією. Думаємо, це хороша відповідь на коментарі, чому не так легко "користуватися тишею", щоб проводити "те ж саме, що і робить ворог — облаштовувати позиції, проводити евакуації", бо в будь-який момент може просто прилетіти, а питання цьому — життя", — йдеться у повідомленні.

Тим часом на Запорізькому напрямку ворог також не дотримується режиму тиші. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Суспільному.

"Армія РФ хоче використати ці дні, ці години для того, щоб перегрупуватися, підтягнути свої резерви, поповнити втрати і в особовому складі. По завершенню цього перемир’я вони готові до того, щоб продовжувати тут проведення штурмових дій малими групами піхоти", - розповів Волошин.

За словами речника, під час так званого "Великоднього перемирʼя", росіяни намагаються проводити евакуацію та вивозять пошкоджену техніку.

Як повідомив Андрій Бистрик з 110-ї окремої бригади ТрО, на Гуляйпільському напрямку до 13:00 було зафіксовано 14 обстрілів з боку РФ.

"Це були і FPV, і скиди з дронів, і артилерія, і мінометні обстріли. Таким чином можна сказати, враховуючи те, що просто чутно артилерійський обстріл зі Сходу, наших сусідів обстрілюють. То можна сказати, що вони не дотримуються перемир'я про яке оголошували", - заявив Бистрик.

Великоднє перемир'я - останні новини за темою

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я і припинення всіх бойових дій з 18:00 19 квітня. Однак насправді, за словами президента України Володимира Зеленського, на деяких ділянках фронту російські штурми тривають, а артилерія не вщухає.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що російські війська не дотримуються оголошеного перемир’я й продовжують атаки по всій лінії фронту.

Пізніше український лідер повідомив, що з 10-ї години ранку 20 березня, зафіксовано зростання кількості російських обстрілів та активне застосування дронів-камікадзе. Зокрема, використання FPV-дронів зросло вдвічі з боку російських військ.

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