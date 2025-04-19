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Наші захисники повернулися додому: відбувся один із найбільших обмінів полоненими

Ангеліна Підвисоцька
19 квітня 2025, 18:06оновлено 19 квітня, 19:39
2004
У рамках обміну вдалося повернути 277 українських військовослужбовців.
обмін полоненими 19 квітня
Обмін полоненими 19 квітня / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, КШППВ

Що відомо:

  • 19 квітня відбувся обмін полоненими
  • Додому вдалося повернути 277 полонених українських військових
  • Серед військових, яких повернули з полону, є 9 офіцерів

Україна та РФ провели один із найбільших обмінів полоненими. Сьогодні, 19 квітня, додому вдалося повернути 277 полонених українських захисників. Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Серед звільнених із полону є воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної спецслужби транспорту.

відео дня

"Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонську, Запорізьку, Луганську області. Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво ... Пам'ятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного і кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх", - написав Володимир Зеленський.

  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: МВС України
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: МВС України
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: МВС України
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що в межах обміну вдалося повернути 246 воїнів, ще 31 людина повернулася додому поза обміном.

"Серед звільнених сьогодні - захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем. Більшість із тих, кого вдалося повернути - це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовець, яка перебувала в неволі з травня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Повернути вдалося 268 рядових солдатів і сержантів, а також 9 офіцерів.

Дивіться відео з поверненням українських захисників із російського полону:

обмін полоненими
Обмін полоненими 19 квітня / фото: скріншот

Український омбудсман Дмитро Лубінець, що це вже був 63 обмін полоненими. Переважна кількість звільнених військових перебувала в російському полоні з 2022 року.

Загалом в Україні вдалося вже повернути 4552 людини, поза обмінами - 529 осіб.

Обмін полоненими - головні новини

Як повідомляв Главред, 18 березня російський диктатор Володимир Путін після розмови з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими.

"Путін поінформував, що 19 березня між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими - 175 на 175 осіб", - сказано в заяві Кремля.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про обмін полоненими з РФ. Він заявив, що знав про підготовку до цього обміну.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії військовополонені обмін полоненими
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