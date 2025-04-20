По-літньому тепло буде недовго: названа дата, коли Україну накриють заморозки

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода з 21 по 27 квітня
- Коли відбудуться суттєві зміни погоди
Наступного тижня в Україні переважатиме по-літньому тепла та сонячна погода, але у вихідні похолодає та пройдуть дощі. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Зазначається, що під впливом області підвищеного атмосферного тиску, а також теплої повітряної маси протягом найближчих днів прогнозується аномально тепла погода з літніми показниками температури повітря в усіх регіонах України.
Однак, суттєві зміни погоди відбудуться на вихідних та будуть обумовлені надходженням з півночі холодного повітря на тлі розвитку циклонічної діяльності.
Метеоролог зауважив, що наприкінці тижня пройдуть дощі різної інтенсивності, після яких температура повітря істотно знизиться аж до заморозків у західних та північних регіонах.
Погода в Україні на 21 квітня
У понеділок, 21 квітня, на всій території України очікується переважно сонячна і тепла погода, без опадів. У нічний та ранковий час місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с, вдень на Лівобережжі південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+13 °С, вдень +20…+25 °С; у Приазов'ї, Криму та Карпатах +14…+19 °С.
Погода в Україні на 22 квітня
У вівторок, 22 квітня, вночі у Приазов'ї, вдень місцями у Криму, Карпатах та на Закарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. В інших регіонах країни без опадів. Вночі та вранці місцями буде спостерігатися слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, у західній частині місцями до +16 °С; вдень +21...+27 °С.
Погода в Україні на 23 квітня
У середу, 23 квітня, нестійка погода передбачається у західній частині країни. Тут пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. В решті областей України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+15 °С, вдень +23…+28 °С, на узбережжі морів та на крайньому заході +17…+22 °С.
Погода в Україні на 24 квітня
У четвер, 24 квітня, на більшій частині території України утримається тепла погода без опадів. Лише у північних та західних областях під впливом малорухомого атмосферного фронту пройдуть короткочасні дощі та грози. На крайньому заході вдень місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+15 °С, вдень +23…+28 °С.
Погода в Україні на 25 квітня
У п'ятницю, 25 квітня, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території країни пройдуть невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі у супроводі гроз. Вітер переважатиме південно-східний, 5 - 10 м/с, при грозах місцями посилюватиметься до 15 - 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С; у західних, південно-східних областях та Криму +13…+18 °С.
Погода в Україні на 26 квітня
У суботу, 26 квітня, під впливом циклонічної діяльності по всій Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Пройдуть дощі. В окремих пунктах можливі грози, град та шквали 15 – 20 м/с. Вітер південний із переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах +4…+11 °С, на решті території країни вночі +8…+13 °С, вдень +13…+18 °С.
Погода в Україні на 27 квітня
У неділю, 27 квітня, вночі у північних та східних областях пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. Вдень також у більшості областей буде сухо. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, у північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С, вдень +6…+12 °С, на південному сході України +13…+18 °С.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Укргідрометцентр повідомляв, що погода в Україні 20 квітня буде дощовою та грозовою. У північних, центральних, Харківській областях 20-21 квітня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, що в четвер і п’ятницю, 24-25 квітня, погода буде досить різноманітна. 24 квітня у західних та північних областях, а 25-27 квітня вже на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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